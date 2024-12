VIH no merma la vida de Juanito, de un año de edad; infantes con el virus pueden tener un desarrollo pleno

Juanito es niño de apenas un año de vida que vive con VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), un agente infeccioso que principalmente afecta a las células de defensa del cuerpo llamadas linfocitos y, si no es controlado, evoluciona hasta convertirse en Sida (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida).

Su mamá, quien también está diagnosticada con VIH, el año pasado supo que estaba embarazada, y aunque se sometió a los distintos tratamientos para evitar contagiar a su bebé, no fue posible.

El sector salud de Tlaxcala ha incrementando las campañas de detección de VIH. Karla Muñetón / El Sol de Tlaxcala

Pese a tener VIH indetectable (que quiere decir que ya no transmite el virus y que el virus tampoco afecta a su organismo), Juanito -nombre ficticio otorgado al menor para salvaguardar su identidad- tiene una vida similar al resto de los niños de su edad.

Sin embargo, quienes están en esa calidad son sometidos constantemente a estudios médicos para verificar que el tratamiento que reciben no les cause afectaciones en otros órganos de su cuerpo, como los riñones.

ESTE AÑO NO HA HABIDO NACIMIENTOS CON VIH

De acuerdo con Emanuel Antonio Tolamatl, coordinador estatal del Programa de VIH, infecciones de transmisión sexual y virus de la Hepatitis C de Tlaxcala, el último nacimiento con VIH en la entidad fue el año pasado, pues en lo que va de 2024 no han registrado casos, aunque actualmente hay cuatro pacientes en control con embarazo.

Explicó que la detección en mujeres embarazadas se hace a través de pruebas de tamizaje tanto de VIH, sífilis y hepatitis C, y como parte del programa de salud materna les realizan dicha prueba cada tres meses.

Añadió que, por ejemplo, si una paciente embarazada que no vive con VIH sale reactiva, entonces las autoridades sanitarias deben otorgarle el tratamiento, junto con personal del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) y el Hospital de la Mujer, al convertirse en un embarazo de alto riesgo.

Abundó que el tratamiento consiste en medicamentos para que su carga viral, que es como el conteo que tienen del virus dentro de su cuerpo, no suba tanto, ya que mientras más carga viral haya, más complicada es la infección por VIH.

Añadió que una vez que el bebé nace, en caso no haber evitado el contagio de VIH, el recién nacido es sometido al tratamiento denominado profilaxis de la madre y del recién nacido, y para ello tienen tan sólo 72 horas.

Ese tratamiento permite eliminar la carga del VIH, sumado a un tratamiento que, con el tiempo, lo hace indetectable y le permite al menor tener una vida normal.

EL VIH NO DISCRIMINA

Emanuel Antonio Tolamatl indicó que el virus afecta y ataca de la misma forma a todas las personas, ya que no discrimina entre edades o condición social.

En los niños o en los bebés que no tienen defensas propias tiende a ser peor porque las defensas las obtienen de la lactancia, y nosotros, en el programa, estamos en contra de la lactancia materna cuando es de una mamá que vive con VIH, que no está indetectable o que no tenga tratamiento y que quiera dar pecho, porque por ahí se transmite, relató.

En ese caso, indicó, las autoridades sanitarias dotan de fórmulas lácteas a las madres de familia con VIH, quienes están obligadas a sustituir la lactancia; mientras que en el caso de los adultos con esa infección, quienes mayormente tienen un sistema inmunológico completamente desarrollado, mejoran con el tratamiento cuando tienen afectaciones, salvo cuando se trata de un contagio oportunista.

EL PROCESO

Una vez que las autoridades sanitarias detectan un caso positivo de VIH (tras la realización del tamizaje, que es una prueba rápida a través de una gota de sangre obtenida de un dedo), realizan otra prueba confirmatoria y después al paciente le solicitan estudios complementarios y de cargas virales, para que, con base en ello, accedan a un tratamiento. En caso de que los médicos no les soliciten atender determinadas recomendaciones, pueden continuar con su vida de manera normal.

El tamizaje es rápido, el resultado está listo en aproximadamente 15 minutos y las personas no tienen que acudir en ayunas o recién bañados.

Con relación al tratamiento, las autoridades de salud en Tlaxcala ofrecen dos tipos de profilaxis (prevención de la enfermedad): preexposición y postexposición . El primero es una medicación que se suministra antes de tener relaciones sexuales con alguien que vive con VIH o con la sospecha de poseerlo, con lo que se evita la transmisión del virus.

El segundo se refiere a la aplicación del tratamiento después de que una persona se entera que tuvo relaciones con alguien que vive con VIH, pero para evitar el contagio debe ser antes de las 72 horas, que es el tiempo con el que se cuenta para inhibir la cadena de transmisión del virus.

Ese tipo de medicamento también es ocupado en las personas que sufren agresión sexual, para evitar la infección.

EL LLAMADO ES A TERMINAR CON ESTIGMAS

El coordinador del programa de VIH en Tlaxcala llamó a todas las personas a terminar con los prejuicios y estigmas y acceder a la realización de las pruebas de VIH, pues opinó que no únicamente están enfocadas para detectar el virus entre la población vulnerable ya descrita (como personas homosexuales o trans), sino que es para todos.

Al sostener que en Tlaxcala los servicios de salud son libres de estigma, de discriminación y dignos, el especialista exhortó a la población, especialmente a los jóvenes, a hacerse la prueba por lo menos una vez al año y a utilizar el preservativo, incluso cuando se tiene una única pareja, al no descartar que su pareja tenga relaciones con otras personas.

Todos estamos en ese riesgo, todos estamos viviendo nuestra vida sexual y ocasionalmente no ocupamos el preservativo, de ahí la importancia de hacer la detección, expresó.

Finalmente, informó que en diversas escuelas de la entidad personal del Capasits lleva pláticas de sexualidad, pero bajo un lenguaje incluyente y libre de discriminación, pues la única intención es acercarles toda la información que les sea útil.

PRUEBA VIH

Los tlaxcaltecas pueden realizarse el tamizaje que permite la detección del VIH a través de las campañas que realizan prácticamente en todos los municipios todo el año. Directamente en el Capasits, ubicado en avenida Constructores número dos, Loma Bonita, municipio de Tlaxcala, de lunes a viernes, de 7:00 a 14:30 horas.

Todos los servicios son completamente confidenciales y los datos personales guardados con discreción.