Violencia del 8M buscaba desestabilizar al gobierno, asegura dirigente de Morena

El delegado en funciones de presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Tlaxcala, Víctor García Lozano, sostuvo que los actos de violencia registrados en la manifestación feminista del 8M tuvieron la intención de desestabilizar al Gobierno del Estado.

Local Mantiene Ricardo Monreal su aspiración presidencial

En conferencia de prensa, el dirigente partidista planteó queyo le diría a la sociedad tlaxcalteca que no nos confundamos, a quién se quiere engañar, hay quienes quieren hacer un uso político de estas manifestaciones generando violencia para después aducir una supuesta represión.

Entérate: ➡️ PGJE atiende puntualmente feminicidios y homicidios de mujeres en Tlaxcala

García Lozano refirió que las mujeres que se confrontaron con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en exigencia de sus derechos “ son una minoría que no le importa la justicia y la igualdad de género”.

Sostiene dirigente de Morena que manifestaciones violentas tienen la intención d eprovocar desestabilización. / Diana Zempoalteca | El Sol de Tlaxcala





Externó que para Morena y los representantes de la cuarta transformación, como la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, la intención es pelear porque las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia reciban justicia y tengan igualdad de condiciones para el desarrollo profesional, académico, de salud, en el entorno familiar así como laboral.

Lee también: ➡️ Favorable febrero en generación de empleo: IMSS

No obstante, comentó que no puede existir diálogo ni entendimiento donde hay violencia y recalcó que todos los derechos tienen un límite y el límite está en el derecho de los demás, pues las agresiones no son solución para lograr mujeres en un entorno libre de violencia.

Local Con o sin candidatura presidencial me quedo en Morena: Ricardo Monreal

A la mayoría de los tlaxcaltecas nos conduele que haya todos los días niñas, mujeres, jóvenes que puedan no regresar a su casa después del trabajo y del estudio, que incluso dentro del seno familiar son violentadas sexual, psicológicamente, económicamente, a todos nos duele,apuntó.

No te pierdas: ➡️Sobrevive altruismo en tiempos de Covid: Cruz Roja Tlaxcala

Sin señalar a algún instituto o actor político en específico, García Lozano aseguró que al introducir violencia en un entorno en el que se busca dialogar, para generar inestabilidad, es la forma de enviar un mensaje de que existe confrontación entre el gobierno y las feministas.

Planteó que no hay una confrontación entre el gobierno y las mujeres, además, refirió que la mandataria estatal a lo largo de su carrera política ha sido víctima de violencia en razón de género y ha sido soslayada su lucha.

No dejes de leer: ➡️ En peligro de desaparecer aerófonos en Ixtacuixtla; anuncian la pasión y muerte de Cristo

Externó que no puede hacer un señalamiento directo a algunos grupos, debido a que las mujeres iban encapuchadas, por lo que no podrían asociar las agresiones, pero insistió que la intención era provocar desestabilización del gobierno.

Local Para multas, 50 % de recursos de Morena en Tlaxcala

En el caso de los señalamientos que se hicieron contra funcionarios estatales, por supuestos actos de acoso y violencia en contra de mujeres, sostuvo que no haría ningún pronunciamiento hasta que exista una denuncia formal y no solo mediática.

Más información: ➡️ Víctor Aguilar, un tlaxcalteca en Tesla

Si bien reconoció que las instituciones en ocasiones son apáticas e indolentes, que por tradición así se han comportado, indicó que pueden exigir sin caer en la polarización.

García Lozano conminó a las mujeres a denunciar la violencia y el acoso ante las instancias correspondientes

Te puede interesar: ➡️Llama Obispo a ser positivos para superar la adversidad

No dejes de leer ⬇️