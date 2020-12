Violencia vs mujer, pendiente legislativo; existe simulación

En Tlaxcala urgen medidas efectivas para combatir y erradicar la violencia contra la mujer, pues en este 2020, con el incremento en la incidencia de casos, quedó demostrado que la mayor parte del trabajo hecho para combatir es solo una simulación, sostuvo la diputada local, Leticia Hernández Pérez.

En entrevista, la parlamentaria emanada del Partido Acción Nacional (PAN) lamentó que durante el aislamiento domiciliario a causa de la Covid-19, las mujeres y los niños hayan quedado en un estado de vulnerabilidad, y que en la mayoría de los casos esas acciones no sean sancionadas.

“Creo que los esfuerzos que se han hecho para combatir esa violencia no han sido suficientes, pues en la mayoría de los casos la investigación solo es una simulación por parte de quienes están encargados de hacer justicia y dar seguimiento y atención a las víctimas”, expresó.

Y señaló que la falta de interés para combatir ese problema persiste en las instituciones de los tres órdenes de gobierno, principalmente en los municipios que son los primeros respondientes en esos casos.

“Las cifras que han revelado las organizaciones civiles son solo de aquellas mujeres que se atreven a denunciar, pero seguramente hay un gran número de casos y de mujeres que no lo hacen público, además, existe también una impunidad, un cúmulo de malas prácticas, acciones y decisiones que llevan a no atender este problema, sobre todo porque cuando se animan a denunciar no les hacen caso, incluso les piden resolver el problema en casa”, dijo.

Por otro lado, opinó que también hace falta la capacitación profunda y actualizada de todos los funcionarios involucrados en la atención de víctimas, para que la atención sea con perspectiva de género y de derechos humanos y que poco a poco la violencia deje de verse como algo normal.

Agregó que también debe educarse a la sociedad, desde las instituciones educativas, en donde las personas siguen considerando a las mujeres y a los niños y niñas como inferiores y, por lo tanto, son vulnerables.

“EN EL LEGISLATIVO TAMBIÉN HAY PENDIENTES”

Hernández Pérez señaló que en el Poder Legislativo también hay pendientes al respecto, eso a pesar de que algunos diputados locales han propuesto iniciativas de reformas para garantizar el respeto de los derechos de la mujer.

Además, acusó que existe una resistencia por parte de las mismas diputadas que han simulado trabajar en favor de ese sector, pues dijo que ponen trabas y “peros” a los dictámenes, y que incluso señalan que combatir ese problema tiene que ser gradual y no forzado.





