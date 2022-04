Vive el PRI proceso de renovación: Oscar Amador

El Partido Revolucionario Institucional en Tlaxcala no está muerto, está en un proceso de renovación que necesita diálogo, acercamiento y conjugación entre la experiencia y la juventud, asegura el actual dirigente estatal, Oscar Amador Xochiteotzin.

Además, anunció la depuración de sus filas tras la participación abierta de algunos de sus militantes en otros partidos políticos. “En el PRI se está quedando lo mejor del PRI y estamos trabajando en ello”, dijo al Diario de los Tlaxcaltecas.

Entrevistado en un conocido restaurante de la capital tlaxcalteca, el líder priista, cuyo cargo lo asumió en diciembre del año pasado tras la renuncia de Noé Rodríguez Roldán al partido y por ende a su cargo de presidente del Comité Directivo Estatal, señaló que si bien ha habido bajas en sus filas, también ha habido “arrepentidos” y nuevos personajes que han externado su deseo por pertenecer al Partido de México (según slogan), principalmente jóvenes.

Oscar Amador asegura que el PRI Partido no está muerto, está en un proceso de renovación que necesita diálogo / César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

-Algunos alcaldes han renunciado a sus partidos para ingresar al partido en el poder que es Morena, ¿ha ocurrido esto en el caso del PRI?

Así es, exactamente es el caso del presidente municipal de Cuapiaxtla, que por tercera ocasión se le dio la oportunidad de participar, que le costó mucho, que se le ayudó bastante para lograr su objetivo y en cuanto está ahí, de repente anuncia su afiliación a Morena.

-En el caso de los militantes muy reconocidos como el doctor Noé, ¿qué fue lo que pasó?

-Hay muchos más, hay que decir cómo son las cosas. Pero es decisión de cada uno de ellos, en el caso del doctor, pues yo entiendo, no lo justifico, pero entiendo el porqué de su decisión.

-Y en el caso de quien es mi amigo, el exdiputado Arnulfo Arévalo, pues también… Está en la Constitución la posibilidad de crear (un partido político), entonces es uno de sus derechos, no le podemos coartar eso. Que lo vea o no como un tipo de negocio, bueno pues ya es decisión de él, pero está en libertad de hacerlo.

Ahora faltará que cumpla realmente con las condiciones y con el número de asambleas que tiene que hacer y que el Instituto Electoral le otorgue su registro. Todavía es una intención.

-Oiga, pero ¿se fueron militantes con ellos, con esos liderazgos?

-Te lo aseguro que no, algunas personas sí, pero liderazgos fuertes no, hasta este momento. La propia gente nos ha dicho: “ya me vinieron a buscar, pero yo soy priista y me quedo en el PRI.

-¿Ha ocurrido lo mismo con sus tres diputados en el Congreso local?

-Es completamente distinto, los tres han manifestado su permanencia en el PRI.

-¿Incertidumbre en la militancia?

-Yo creo que sí hay cierta incertidumbre, pero hemos tratado de estar en comunicación con nuestros Comités Municipales, con la militancia, en todo el estado para informar las funciones.

-¿Qué hace el PRI con los alcaldes priistas ante la falta de apoyo de diversas instancias?

-En este momento te mentiría diciendo que estamos apoyando con mucho a nuestros alcaldes, están ellos en manos de la participación estatal y federal, entonces lo que sí estamos haciendo es brindarles apoyo moral y siempre a lado de nuestros presidentes.

CERCANO A LA MILITANCIA

La mayor percepción social y en la prensa es que el PRI va a la baja, está debilitado ¿cuál es la su situación real?, se le pregunta a Amador Xochiteotzin, quien tajante reconoció estar en una crisis y no solo el PRI, prácticamente todos los partidos políticos, “porque la gente cree menos en nosotros, y eso es algo innegable”.

-¿Es un tema ideológico?

-No precisamente. Estamos en un proceso de reorganización en el partido. Aquí en Tlaxcala estamos tratando de hacer el mejor trabajo para hacer que la gente tenga intenciones de volver a ser priista.

-¿Están a tiempo?

-Estamos a tiempo. Como se ha escuchado, estamos dolidos, heridos, pero no estamos muertos.

-¿Hay responsables, se puede etiquetar a responsables?

-Por supuesto que sí; dejamos de ser el partido que fuimos en su debido momento: éramos gestores, abanderamos los temas de la gente y dejamos de hacerlo. Nos pusimos en un relax, en una zona de confort y estos son los resultados.

-Por mi cuenta, estoy tratando de hacer lo correspondiente para ser la mejor opción de la gente

¿Tuvo que pasar tiempo para que te dieras cuenta de eso?

-Desafortunadamente sí.

-¿Por qué se dieron cuenta, qué tuvo que pasar?

-Pues obviamente los últimos resultados. El objetivo de todos los partidos es ganar las elecciones y fue evidente que las perdimos. Después de ser por muchos años la primera fuerza aquí en el estado, ahora tenemos estos resultados.

Ganamos 10 presidencias, ahora solo tenemos 9 y ganamos 1 diputación, las otras dos son plurinominales. Entonces más claro no puede ser.”, dice el líder estatal del PRI.

-Ganan una diputación en un bastión del PRI, en el norte del estado ¿es factible la recuperación de sus espacios?

-Sí, vamos por todo, y no solo por eso. Afortunadamente la actual administración es una de nuestros principales promotores y vamos por todo. No hay municipios chicos para el PRI, no hay municipios ni medianos ni grandes. Todos son importantes para el PRI, vamos por todo.

UN PRI OPTIMISTA

Pese a la crisis que vive el Partido Revolucionario Institucional, su dirigente estatal se muestra optimista, con ganas de trabajar, dialogar y lograr la cercanía con la militancia.

Desde el 2000 nos dieron por muertos, cuando gana la presidencia el presidente Fox, después con el presidente Calderón, pero no estamos muertos y qué bueno que la gente o algunos actores políticos así lo consideren, porque eso nos fortalece y nos da ánimo para salir adelante otra vez,añade.

-En tales circunstancias del PRI, ¿cuál es el ánimo que priva en la militancia, en la dirigencia?

-Nos estamos preparando, si bien no estamos en el mejor de los ánimos, tampoco quiere decir que estamos completamente caídos. En este momento no estamos llevando el gobierno del estado ni la mayoría de las presidencias municipales, pero nos estamos preparando, curando nuestras heridas.

-¿Es un problema interno?

-No nos pusimos perfectamente de acuerdo, tal vez los candidatos no llevaban el mejor perfil o no le llenaron el ojo a la gente básicamente. Entonces, vamos a garantizar, por lo menos en el tiempo que yo esté, a hablar y escuchar a la gente.

-¿La sociedad en conjunto ¿cómo debe ver al PRI, qué debe esperar?

-Que conozcan al PRI, que conozcan la historia porque me he encontrado con jóvenes que de repente dices PRI y de inmediato tienen una expresión negativa, pero en estos mismos jóvenes cuando conocen al partido y conocen todo lo que ha hecho cambia su sentido del parecer.

-Entonces, es lo que nosotros debemos hacer con la militancia, darle a conocer lo que es el PRI, lo que ha hecho y lo que va a ser siempre, ser cercano a la gente y ser el partido de México.

-¿Qué mensaje le da a la gente que ha dejado al partido para irse a otras filas?

-La puerta del PRI siempre está abierta, siempre serán bienvenidos de regreso. Obviamente será como me lo ha pedido la militancia, todos son bienvenidos nada más que esto es como las tortillas, si te sales de la fila te formas otra vez, porque hay que respetar a la gente que se ha quedado y que ha mantenido siempre en el PRI y esa es una garantía que les damos.

PENDIENTE RELEVO DEL LÍDER PRIÍSTA EN TLAXCALA

Una vez transcurridos más de 60 días que marcan los estatutos, desde febrero se esperaba fueran sentadas las bases para la renovación de la dirigencia estatal, sin embargo, la convocatoria no ha sido emitida por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, por lo que Oscar Amador descarta “opacidad” o irregularidades en dicho proceso.

-Pero el PRI está ahora metido en elecciones de otros Estados. ¿Vemos cercana la convocatoria o la vemos lejana?

-Estamos en manos del CEN, obviamente nosotros también vamos a contribuir con nuestra parte, con lo que nos corresponde en el estado de Hidalgo, para llevar a buen puerto nuestro partido, entonces precisamente por eso se ha retrasado un poco la emisión de esta convocatoria. No quiero mentir, no quiero decir que mañana me la van a publicar, en 15 días o en un mes, estamos a disposición del Comité Nacional.

-¿Qué se nombra primero? ¿La dirigencia estatal y luego los comités municipales?

-En este momento los comités municipales están vigentes, fueron electos por cuatros años y está corriendo su periodo normal. En esta ocasión se va a elegir para presidente y secretario general

-¿Usted se va a postular para presidente?

-No, no me voy a postular, porque precisamente yo quiero ser como cualquier militante del PRI, quiero ser presidente del PRI, que lo soy en este momento, pero por el tema de prelación, yo quiero que la gente, la militancia del PRI en su momento me elija como su presidente.

Yo estoy a disposición de la militancia. Analizaré la posibilidad, yo he estado en los puestos más sencillos hasta este momento, de ocupar la presidencia; entonces me conocen y conozco todo el proceso y a toda la militancia a la vez.

-Se ha mencionado un personaje político que es muy amigo de usted, Mariano González Aguirre, que también se postularía, ¿cómo sería ese choque entre amigos?

-Pues sí, exactamente es una aspiración entre amigos y sería como le he planteado: el piso parejo para todos con la misma posibilidad. Aparte de Mariano, hay otras personas que han manifestado su intención y todos serán bienvenidos.

-¿Habrá dados cargados…?

-Siempre se ha dicho eso, pero la realidad es distinta y más en esta ocasión que siempre que les garantizo a la militancia, y a los medios de comunicación y a todos los interesados, que en cuanto llegue la convocatoria, será pública para todos.

-Todos los municipios y todos los comités municipales tendrán su copia para que la den a conocer también.

-¿Cómo está la membresía del PRI en este momento?

-Bien, vamos en proceso, afortunadamente cuando todo el mundo pensaba que en este momento íbamos a tener reducción y muchas renuncias y todo, por el contrario, mucha gente se ha dado cuenta de que se equivocaron y así nos lo han manifestado, llegan a decirme, me equivoqué y ahora quiero regresar a las filas de mi partido.

-¿El PRI está considerando que puede ser una mujer la presidenta y no un hombre de los que se mencionan?

-Somos pioneros en la de la mujer y no es la primera vez que una mujer ocupara el cargo de presidenta del Comité Estatal, y será hombre o mujer lo que determine la militancia. Nosotros siempre hemos apoyado a las mujeres, tenemos 50 % de cualquier candidatura y también en la directiva.

-¿Tiene cuadros competitivos?

-Tenemos cuadros competitivos, gente joven también ya preparándose en la escuela de cuadros, se acaba de publicar la convocatoria para que una vez más una generación más de la escuela de cuadros nos haga el favor.

Finalmente expresó que lo deseable en cuanto a perfiles de quienes aspiren a integrar el CDE predomine básicamente el amor por el partido, el sentimiento que se tenga por la gente, por hacer un verdadero cambio en Tlaxcala.

Estoy convencido de que Tlaxcala nunca ha dejado de ser priista. Prácticamente todos los gobernadores tienen raíces priistas, finalizó.

Óscar Amador señaló que desde el 2000 nos dieron por muertos, cuando gana la presidencia el presidente Fox, después con el presidente Calderón, pero no estamos muertos y qué bueno que la gente o algunos actores políticos así lo consideren, porque eso nos fortalece y nos da ánimo para salir adelante otra vez.

Esta es la segunda ocasión que Amador Xochiteotzin está al frente del PRI, pues en 2015 lo hizo en sustitución de Ricardo García Portilla, quien renunció a ese cargo para buscar una diputación federal.

Con información de Máximo Hernández | El Sol de Tlaxcala

