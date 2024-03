Vivir con enfermedad renal: Diego N. la padece desde hace 5 años

A punto de cumplir los 14 años de edad, Diego N. fue diagnosticado con enfermedad renal y desde entonces su vida cambió por completo, pero con el respaldo de sus padres afronta esta circunstancia de vida para cuidar su salud.

Hoy en día Diego tiene 19 años y todos los días por la noche es el responsable de dializarse por 10 horas para que sus riñones puedan seguir funcionando.

Durante estos años de tratamiento aprendió a ser más fuerte, cuidar de su bienestar y disfrutar de la vida, a pesar de limitar actividades que antes hacía.

En entrevista con este Diario, el joven originario de la comunidad de Texcacoac, Chiautempan, compartió que los primeros síntomas fueron cansancio, vómito y falta de apetito, hasta que por medio de diversos estudios le confirmaron que sus riñones estaban mal, por lo que tenía que ser dializado.

Expresó que al principio recibió la atención médica en el Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT) y ahora, por su mayoría de edad, es atendido en el Hospital General de Tlaxcala IMSS-Bienestar, nosocomio que le dio a resguardo la máquina para dializarse y periódicamente le suministran las bolsas para mes y medio del tratamiento que le ayuda a que sus riñones funcionen.

“Todas las noches me conecto a la máquina y periódicamente debo ir con el nefrólogo, dependiendo de los resultados de mis estudios. Para mí es complicado, a veces no hay dinero para mis medicamentos”.

Reconoció que hay ocasiones en que el sector salud no tiene los medicamentos para proporcionárselos o cambian de empresas surtidoras del tratamiento de diálisis, lo que complica la continuidad del procedimiento y que su familia tenga que comprarlo, implicando un gasto económico mayor.

Diego dio a conocer que está en espera de que le llamen del Hospital General de Tlaxcala para capacitarlo en las bolsas de diálisis Baxter.

- ¿Cómo te sientes con esta enfermedad renal?

- “Es una enfermedad difícil, hay días en que me siento mal, no puedo hacer mi vida normal como antes de los 14 años. Pero me cuido para no sentirme mal y tampoco recaer”.

Expresó que cuando era menor de edad estuvo internado tres veces en el HIT, ese tiempo fue doloroso y hasta le dejó una experiencia de temor.

Finalmente, Diego pidió que el sector salud apoye a los jóvenes que padecen enfermedad renal para que puedan sobrellevar su calidad de vida diaria y, sobre todo, les den una atención más humana.