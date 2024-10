Volví a nacer con el trasplante de riñón que me regaló mi mamá: Margarito Corte

Desde hace cinco años, Margarito Corte Corte fue diagnosticado con Enfermedad Renal Crónica (ERC), lo que, con el paso del tiempo, deterioró su estado de salud paulatinamente. Sin embargo, afirma: “volví a nacer con el trasplante de riñón que me regaló mi mamá”.

A sus 28 años no presentó síntomas, pero un cansancio frecuente y dolor de huesos fueron parte de los indicios que le permitieron identificar la enfermedad, la cual se le detectó en una etapa avanzada, al grado de recurrir por tres años al procedimiento de diálisis, tratamiento artificial que sustituye la función de los riñones cuando están dañados.

“Todo el tiempo me dializaba. En momentos pensaba que la vida ya no tenía solución, pero, junto con mi mamá, estuvimos buscando que me trasplantaran. Esa era mi fuerza y esperanza. Gracias a Dios, se logró el trasplante en abril de 2024, en el Hospital Regional de Tzompantepec”, recuerda Margarito Corte.

Su mamá, Julia N., de 54 años, le regaló una segunda oportunidad de vida, al donarle uno de sus órganos que le permitirá superar la enfermedad renal crónica que padecía.

Actualmente, Margarito Corte, con 33 años, tiene una nueva oportunidad de vida después de someterse al exitoso trasplante de riñón, pues después de la intervención quirúrgica “luego, luego hubo cambio, mi cuerpo empezó a cambiar, es muy bonito sentir todo eso, comprender lo importante que hace un riñón en el cuerpo”.

El vecino del municipio de Acuamanala señaló que “es una segunda oportunidad de vida que me otorga mi mamá, porque no cualquier persona lo hace, pero una madre lo hace todo. Los dos estamos bien; la recuperación es favorable siguiendo las indicaciones de los doctores y, ahora, el objetivo son mis cuatro hijos: seguir la vida para verlos y que estén bien”.

A propósito del Día Internacional de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, que se conmemora cada 14 de octubre, el director del Hospital Regional IMSS-Bienestar de Tzompantepec “Emilio Sánchez Piedras”, Miguel Ángel Xolocotzi Juárez, dijo que el trasplante renal de Margarito es uno de los nueve que ha realizado, en este 2024, el personal médico especializado del hospital, con apoyo de enfermeros, personal de limpieza, camilleros, médicos internos y personal hospitalario, así como de la Coordinación de Donación y Trasplantes del nosocomio a cargo de la doctora Laura Lizbeth Silva Delgado.

Lo anterior, gracias al Programa Hospitalario de Trasplante Renal que impulsa la gobernadora de la Salud, Lorena Cuéllar Cisneros.

Del 1 de enero al 12 de octubre de 2024, solamente en ese hospital, se han llevado a cabo ocho trasplantes de riñón con procedimiento vivo relacionado, es decir, que familiares vivos donan uno de sus órganos a los pacientes, y un procedimiento denominado cadavérico, donación de riñón que otorgaron los familiares de una persona fallecida y, que se realizó, en el mes de junio del presente año.

Xolocotzi Juárez destacó que, en lo que va de este año, se ha consolidado en Tlaxcala el Programa Estatal de Trasplante Renal, “porque con estas intervenciones quirúrgicas a favor de la población se amplía la expectativa de vida de pacientes diagnosticados con Enfermedad Renal Crónica”.

“Gracias a estas intervenciones, pueden superar la enfermedad, mejorando su salud y bienestar, tanto en el caso de pacientes como de sus familias, al otorgarles una mayor calidad de vida con los protocolos de intervención que se realizan en un promedio de tres meses de iniciados los estudios de compatibilidad, genéticos, clínicos e imágenes”, expuso.

Al respecto, el director del Hospital Regional IMSS-Bienestar de Tzompantepec indicó que el pasado 05 de octubre, gracias a la decisión altruista de sus familiares, una mujer de 23 años del municipio de Tlaxcala, con diagnóstico confirmado de muerte encefálica, se convirtió en heroína al donar dos riñones, dos córneas e hígado, con la finalidad de que sean trasplantados para salvar la vida de otras personas, además de mejorar su salud y bienestar.

Dijo que en las instalaciones del Hospital se realizó la procuración multiorgánica, proceso que involucró aspectos médicos, sociales, psicológicos, éticos y legales, donde participó personal médico, de enfermería, limpieza, y de la Coordinación de Donación y Trasplantes, entre otros.

Informó que el procedimiento quirúrgico concluyó a las 20:30 horas con el traslado del riñón derecho e izquierdo al Hospital Juárez de México; el hígado, al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zuvirán”, así como de los tejidos al Hospital General “Dr. Manuel Gea González”.

Asimismo, refirió que dos mujeres mejoraron su calidad de vida al recuperar la vista, después de someterse a los primeros dos trasplantes de córneas que se llevaron a cabo en Tlaxcala, a cargo del sector salud.

La donación de ambos tejidos fue autorizada en el mes de julio pasado, por familiares de Jessenia N., de 38 años, quien regaló órganos a otras personas después de su muerte. Rosa N. y Gloria N., de 23 y 27 años, respectivamente, fueron trasplantadas de córnea para mejorar su visión, a través del programa de donación de órganos y tejidos que impulsa el gobierno de Tlaxcala.

Con estas acciones, la administración que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar cumple su compromiso en el rubro de la Salud a favor de la población, establecido en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2027, al “mejorar la capacidad resolutiva del Sistema Estatal de Salud, para proporcionar atención médica y quirúrgica especializada”, incrementando el número de trasplantes renales que se realizan en el estado y fortalecer la atención en salud.

Las personas que requieren de un trasplante renal pueden solicitar mayor información e iniciar su protocolo en la Coordinación de Donación y Trasplantes en el Hospital Regional IMSS-Bienestar de Tzompantepec, el cual es uno de los nosocomios de Tlaxcala que cuenta con licencia para implante de riñón y procuración de órganos con fines de donación para beneficio de la población.

El trasplante de órganos es la intervención quirúrgica que permite sustituir un órgano enfermo por uno sano, devolviendo la calidad de vida del paciente enfermo. Los órganos y tejidos que pueden ser trasplantados son, en el primer caso, corazón, riñones, hígado, páncreas y pulmón, y en el segundo, médula ósea, córneas, piel, hueso, válvulas cardíacas, cartílago, tendones, arterias y venas.

Por la complejidad del procedimiento quirúrgico de trasplante, este tiene un costo económico elevado, pero el Gobierno del Estado de Tlaxcala realiza los procedimientos de implantes de manera gratuita, con la finalidad de que los recursos públicos y médicos que se destinan sean en beneficio de la población que lo requiere para mejorar su salud, bienestar y calidad de vida.