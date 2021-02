Voto extranjero no aplica en Tlaxcala, para elecciones 2021

Para la jornada electoral del próximo 6 de junio, la ciudadanía tlaxcalteca que resida en el extranjero no podrá hacer válido su voto, debido a que la Constitución Política del Estado no considera está determinación.

Local Inconforma encuesta a Ana Lilia Rivera Rivera

No obstante, de que a partir de la reforma electoral de 2014, se modificó el procedimiento de voto para los mexicanos residentes en el extranjero, establecido en la Carta Magna y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, si la Constitución de la entidad federativa no determina está disposición no se puede hacer válido este derecho.

Vacuna contra Covid, esperanza de vida



Lee más aquí ➡ https://t.co/pv2XlORqic#Covid19 #VacunaCOVID19 pic.twitter.com/oVdJ9bJyrl — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 3, 2021

Por lo que en la elección de este 2021, habrá solo 11 entidades que reconozcan el voto de su ciudadanía residente en el extranjero, que son Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

En estos estados quienes radican fuera del país podrán emitir su voto para los cargos de gubernatura, diputación migrante y diputación por representación proporcional.

Obra pública, esencia del Fondo de Obras y Acciones para los Municipios



Conoce más ➡ https://t.co/tzDN4kgz15#Municipios pic.twitter.com/h3qp5oyw89 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 3, 2021

PENDIENTE LEGISLATIVO

Aunque en Tlaxcala se plantearon iniciativas tendientes a regular el voto extranjero, la LXIII legislatura no concreto la reforma constitucional para garantizar este derecho a la ciudadanía que habita fuera del país.

Local Definen candidatos a diputaciones en PRD

Aunque en agosto de 2020 diputados locales aprobaron una reforma en materia electoral (que fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación), no se contemplaron modificaciones de fondo sino de forma, es decir solo cambios procedimentales.

Debido a que los tiempos fueron insuficientes para modificar la Constitución local en materia electoral, y considerar las propuestas del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y de la diputada priista, Zonia Montiel Candaneda, para integrar el voto extranjero en el marco normativo.

Hacen largas filas por #CredencialParaVotar | Algunos ciudadanos esperaron hasta cuatro horas para realizar el #trámite pic.twitter.com/B02DtWYKXM — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 3, 2021

No dejes de leer:

Local Encabezará Lorena Cuéllar proyecto de unidad

Local Hacen largas filas por credencial para votar

Local Fortalece Morena estructuras