Ya no sólo son las jacarandas, heno motita infesta más árboles de Tlaxcala

El heno motita que afectó la floración y follaje de árboles de jacaranda se extendió a otras especies ubicadas en Tlaxcala, actualmente son más de 60 ejemplares de ocote los que lucen infestados con la planta que acaba con las hojas y, en casos graves, mata la especie.

En la zona conocida como El Trébol, sobre el bulevar Leonarda Gómez Blanco, en el municipio de Tlaxcala, a un costado del río Zahuapan se encuentran diversas jacarandas, ocotes, pirules, un capulín y hasta un álamo, los cuales han sido afectados por la planta.

En un recorrido por la zona, este Diario constató que son más de 60 árboles de ocote los principal afectados, los cuales lucen ramas infestadas por la planta no parásita, pero ha ocasionado menor follaje y que las hojas agujadas estén secas.

El panorama es desolador, pues los árboles tienen amplia presencia del heno motita y han perdido su verde follaje para tornarse grises. En escasos 200 metros de distancia son alrededor de 63 árboles de ocote los que presentan la mayor problemática. Incluso, dos árboles lucen secos, sin ramas ni flores.

De acuerdo con el portal NaturalistMx, el ocote, pino mexicano o pino patula es una especie arbórea de las Pináceas de México, pueden medir entre 20 y 40 metros de altura, tienen corteza papirácea, escamosa y rojiza. Las hojas cuelgan como flecos y presentan conos duros y escamosos en grupos de tres a seis.

No obstante, el ocote no es el único árbol afectado, en la zona un pirul también registra presencia de heno motita en sus ramas, aunque en menor medida. Además, un álamo está atacado por muérdago, una planta parasitaria que sí absorbe los nutrientes del árbol para sobrevivir y está considerada como plaga.

El heno motita también se encuentra sobre la reja que delimita el recinto ferial de Tlaxcala, del lado sobre el bulevar Leonarda Gómez Blanco, donde es posible ver las “motitas” alojadas sobre el alambrado de color verde.

¿QUÉ ES EL HENO MOTITA?

A diferencia del muérdago, el heno motita es una planta hospedera de fácil propagación que afecta a los árboles, su nombre se debe a su forma redondeada y también es conocida como “gallitos”, “magueyitos” o “plaxtle de bola”.

De acuerdo con especialistas forestales y académicos de Tlaxcala, la planta no es parásita y pertenece a la clasificación de epífita, que son especies que sólo usan las ramas como soporte, tiene la capacidad de alimentarse por sí misma, pues toma nutrientes y agua del ambiente, no del árbol, así que no debería atentar contra la vida del ejemplar.

Por lo tanto, el heno motita al no necesitar agua o alimento del árbol es posible verlo sobre cables de energía eléctrica y alambrados, pues tiene la capacidad de sobrevivir por ella misma.

No obstante, la afectación se debe a la acumulación excesiva sobre las especies, lo cual provoca humedad en las ramas que conllevan a la pudrición, debilitan el ejemplar, aminoran el área fotosintética y los hace susceptibles a otras enfermedades que los llevan a la muerte.

El heno motita produce semillas que pueden ser transportadas por el viento o en las patas de los pájaros, de ahí que son de fácil proliferación, pueden infestar árboles cercanos y aumentan su población, lo cual debilita al árbol y pueden morir en unos años.





La planta se aloja principalmente en árboles con corteza agrietada, como son las jacarandas y ocotes, pues es un espacio idóneo para alojarse, lo cual no puede hacer en especies con corteza lisa, como los eucaliptos.

Además, como cualquier otra especie, el heno tiene beneficios ecológicos porque provee oxígeno, produce flores, retienen humedad y son reguladores de temperatura.