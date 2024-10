En Debate | Reforma Judicial

ERNESTINA GODOY, consejera jurídica de la Presidencia

“Lo de la jueza Nancy Juárez es un acto de grosera extralimitación aunado a la asombrosa atribución de facultades ilegales con el fin de invadir el ámbito y la independencia de uno de los tres Poderes de la Unión. La determinación emitida a través del auto del 16 de octubre de 2024, resulta por sí misma aberrante, ilegal e improcedente, razón por la cual puede ser susceptible de responsabilidad en términos del artículo 263 de la Ley de Amparo. Contra toda ética, la juzgadora, poniéndose por encima del poder revisor de la Constitución, emitió una resolución a todas luces inoperante en contra de la Presidenta de México”.

NANCY JUÁREZ SALAS, jueza

“El argumento que maneja es totalmente falso en cuanto a que no tengo atribución y que dice que un juez o una jueza no tiene que estar por encima del pueblo. El Poder Judicial tiene la facultad exclusiva de defender a la ciudadanía de los actos arbitrarios de otra autoridad. A mí lo que me llama mucho la atención es que dentro de este asunto, las autoridades responsables no interpusieron ningún recurso legal, las resoluciones están firmes, y aquí lo que debieron haber hecho ellos, ante su inconformidad, es precisamente eso, interponer los recursos para lograr que se modificara cualquiera de las resoluciones. De no cumplirse esta disposición, se rompe el Estado de Derecho, y se traduce en una anarquía en la que cada quién hace lo que quiera y no se van a respetar las leyes”.

CLAUDIA SHEINBAUM, Presidenta de México

“No estamos en desacato. En el momento que se reciba la notificación, pues lo que va a hacer la Consejería Jurídica es enviar al Congreso de la Unión una pregunta: ´¿Es factible que una jueza pida esto?´ Dado que ustedes ordenaron que se publicara en el Diario Oficial de la Federación para ver qué nos contesta el Legislativo. Pero si ustedes se dan cuenta, es totalmente irregular. Son los propios jueces, juezas, magistrados, ministros, ministras que están defendiendo sus propios privilegios. Frente a una decisión del pueblo de México que dijo votamos para que haya mayoría calificada para que se pueda modificar la Constitución”, Pondremos una queja en el Consejo de la Judicatura, ya que desde nuestro punto de vista, además es público y notorio con lo que presenté, pues no está en sus funciones esta suspensión”.

JUECES EN REBELDÍA, en “mañanera judicial”

“A pesar de las posturas de las autoridades, su función (de los jueces) es revisar la constitucionalidad de la reforma. Afirmaron que las opiniones expresadas por los gobernadores y legisladores no son definitivas y que solo los tribunales tienen la última palabra. Las decisiones judiciales se acatan o se acatan. La jueza (Nancy) decidió suspender el proceso para garantizar que no se continuara con la reforma hasta que se revisara su constitucionalidad. Esta decisión fue resaltada como un ejemplo de cómo los jueces están ejerciendo su independencia y cumpliendo con su deber de proteger los derechos de los ciudadanos. Esta decisión puede ser impugnada, destacando la naturaleza provisional de la suspensión y que su validez está sujeta a revisión judicial.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ, secretaria de Gobernación

“Hay excesos en el Poder Judicial. Integrantes del Poder Judicial han emitido resoluciones y amparos que han frenado leyes para beneficiar a los mexicanos y garantizar los derechos de la ciudadanía. Han intentado paralizar proyectos importantes, como políticas de bienestar y obras públicas, además que han retrasado sentencias, negando acceso a la justicia.

GUADALUPE TADDEI,consejera presidenta del INE

“Si el Poder Judicial suspende definitivamente la elección de jueces, el instituto lo acatará. Recibimos notificaciones [de suspensión] y las estamos respetando, pero también estamos a la espera de la resolución del Tribunal [...] estamos esperando la respuesta. [Esto] nos meterá en un apuro, esta espera, esta calma de no avanzar con actos jurídicos. Al Consejo General sí lo podrá meter en una complicación, pero lo tendremos que resolver”.