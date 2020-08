¿Cómo tramitar y recoger la credencial del INE durante contingencia?

Este lunes 3 agosto el Instituto Nacional Electoral (INE) iniciará la reapertura gradual de módulos de atención ciudadana, la cual contempla únicamente la entrega de credenciales previamente tramitadas, por lo que las personas que así lo requieran, tendrán que tomar algunas medidas sanitarias.

Debido a la emergencia de salud que atraviesa nuestro país por Covid-19, el organismo decidió hacer una reapertura gradual de sus módulos, por ello el primer paso que el cuidadano debe realizar para recoger su mica, es consultar si el módulo que corresponde a la dirección de la credencial ya abrió.

Este paso podrá ser consultarlo a través de la página InetelMX en Twitter y Facebook o llamando al 800-433-2000, en el cual se deberá verificar si el módulo se encuentra abierto.

Agenda tu cita en Inetelmx 800 433 2000, donde también podrás consultar protocolos y fechas.

Después de confirmar la apertura del sitio, el ciudadano deberá agendar una cita por internet, pues no se dará atención a usuarios que no tengan programada su visita o que no corresponda a su ubicación.

Posteriormente, cuando la persona interesada en recoger su identificación oficial llegue al módulo, deberá usar cubrebocas durante su estancia en el lugar.

Al ingreso, los trabajadores del INE tomarán la temperatura de los ciudadanos y les brindarán una dosis de gel anibacterial.

¡Aquí seguimos! Agenda una cita y ven a recoger tu credencial si la tramitaste antes de la contingencia por COVID19. Recuerda que solo la podrás recoger mediante una cita programada.

Cabe resaltar que si el usuario presenta temperatura o síntomas de Covid-19 como dolores musculares, tos leve, dolor de garganta o cansancio, se recomienda no asistir al módulo.

Otra de las medidas sanitarias implementadas por el Instituto es que no se podrá ingresar con compañía, a menos que se requiera asistencia como personas con discapacidad o adultos mayores.

Tampoco habrá sala de espera, por lo que es necesario llegar puntual a la cita.

Consulta las preguntas frecuentes sobre cómo recoger tu credencial tramitada antes de la contingencia por COVID19.

Finalmente, quienes atiendan también deberán portar cubrebocas y careta.

Cabe recordar a la ciudadanía que a partir del 17 de agosto todos los módulos del INE estarán abiertos y ya se podrá hacer cualquier tipo de trámite como credencial de elector por primera vez, cambio de domicilio o actualización de datos y renovación por robo, extravío o pérdida de vigencia.

En tanto, del 3 al 15 de agosto únicamente se abrirán para los ciudadanos que deseen recoger su mica previamente tramitada.