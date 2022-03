Zaldivar niega complicidad de ministros en discusión de caso Gertz Manero

El ministro Arturo Zaldivar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), negó que haya existido una complicidad por parte de las y los ministros del Máximo Tribunal del país para evitar dar un amparo liso y llano que hubiera dado la libertad a Alejandra Cuevas, acusada por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por el presunto homicidio de su hermano Federico.

Así lo aseguró durante su tercera conferencia de prensa del año, en la que informó que los amparos en revisión de Alejandra Cuevas y su madre Laura Morán serán discutidos por el Máximo Tribunal del país el próximo lunes 28 de marzo; es decir, solo dos semanas después de la primera votación.

“En el pleno no se estaba discutiendo la libertad de la señora Alejandra Cuevas. Se estaba discutiendo un proyecto que proponía un amparo para efectos, y de acuerdo con el artículo séptimo [...] cuando un proyecto no alcanza mayoría se debe returnar”, aseguró.

En ese sentido dijo que “lo técnico y lo correcto fue lo que se hizo” en el Pleno de Máximo Tribunal del país, que el día de ayer determinó que sea el ministro Alfredo Gutierrez Ortiz Mena el que realice los nuevos proyectos de sentencia del caso Gertz.

“Las cosas no se pueden votar al aire, no se puede votar sobre un proyecto que no existe. Las y los compañeros que votaron por el amparo liso y llano adelantaron su criterio hacia un proyecto que todavía no hemos visto porque todavía no se ha presentado”, aseguró.

Sobre los proyectos del ministro Gutiérrez, informó que estos serán presentados el próximo martes 22 de marzo, mismo día en que serán publicadas las versiones públicas de los dos proyectos en las páginas de internet de la Corte para que sean revisadas por el escrutinio público.

Una siguiente aclaración que el ministro Zaldívar hizo sobre el asunto de las llamadas filtradas del fiscal general de la República, en el que este aseguró que tuvo una conversación con el presidente de la Corte sobre este asunto, el ministro aseguró que en todo el tiempo tuvo conversaciones con ambas partes.

“Con el fiscal general de la República hablo asuntos de Estado; con el doctor Alejandro Gertz Manero, que es víctima y parte en un juicio que ya llevamos en la Corte, hablo con ese carácter cuando él platica conmigo ese tema, como reitero lo hice también con los hijos de Alejandra Cuevas”, aseguró.

Finalmente aseguró que gracias a que estos asuntos fueron atraídos por la Corte, el asunto se va resolver en cuatro meses. “Habrán pasado cuatro meses desde que yo propuse al Pleno la atracción del asunto a que este asunto se haya resuelto, de otra manera el asunto hubiera tardado años”, finalizó.