Él es el "Juez de hierro" que llevará el proceso de Lozoya

Para evitar su extradición, Emilio Lozoya tendrá que convencer de su inocencia al juez Israel Moreno Chamarro, un hombre que en su trayectoria ha tenido casos de terrorismo o de la armadora alemana Volkswagen acusada de alterar los medidores de contaminantes de sus vehículos.

Ayer, Moreno Chaparro le impuso al exdirector de Pemex prisión preventiva para evitar que escape.

Este impartido de justicia es conocido en España por ser un juez de hierro, fama que se la ganó por casos como el de Los Titiriteros, donde en el 2016 llevó a provisión a integrantes de la compañía Títeres desde Abajo por un espectáculo en Madrid en donde un guiñol de policía creaba una falsa prueba con una pancarta que decía Gora AL QAETA, juego de palabras con Al Qaeda y ETA.

Ese mismo año, Moreno Chaparro participo en el juicio internacional contra la automotriz Volkswagen, misma que fue acusada y sancionada por modificar sus automóviles para burlar los mecanismos de medición de contaminantes. Al final, la armadora pagó mil 200 millones de dólares de multa.

Además, el Juez Moreno Chamarro en el 2014 archivó el caso de los vuelos de prisioneros de la CIA a Guantánamo.

Nacido en septiembre de 1955, Ismael Moreno Chamarro es un antiguo policía español que con el paso del tiempo y con los estudios realizados se convirtió en Juez de la Audiencia Nacional.

El mismo juez, también proviene del franquismo, fue inspector de policía desde 1974 a 1983, después reconvertido en “demócrata de toda la vida”. Comenzó su carrera judicial en 1983 y es juez de la Audiencia Nacional desde 1988 y ha instruido diversos casos durante casi 30 años.

Es autor de dos libros: El Proceso Penal y Delitos societarios: las diferentes figuras delictivas y su aplicación en los tribunales. Fue miembro de la Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional

En sus inicios de su carrera judicial trabajo en los Juzgados de Badalona y de Talavera de la Reina en España, mientras que en el Juzgado Central de Instrucción Número 1, tuvo demasiada cobertura mediática al investigar el intento de un policía español de implicar al Gobierno de Nicaragua en un caso de tráfico de drogas.

Mientras tanto, el trámite de extradición avanza, aunque será tardado, advirtió el embajador de España en México, Juan López-Dóriga Pérez.

Durante una visita a la Cámara de Diputados, el diplomático español dijo que el asunto de extradición de Emilio Lozoya Austin está en manos de la justicia española y la justicia mexicana. “Lo único que tengo que celebrar es que colaboren de una manera muy estrecha”.

En cuanto a los tiempos, dijo que hay un proceso establecido. “Ahora son las autoridades mexicanas las que tienen que pedir la autorización. Hay un plazo para ello. Entiendo que lo que ha querido decir el Canciller (Ebrard) es que no van a dejar que el plazo transcurra hasta el final. Son 45 días.

Afirmó que la colaboración entre las dos naciones es muy amplia y cubre todos los sectores.

El caso de Emilio Lozoya tuvo repercusiones en la clase política mexicana. El senador y exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó haber tenido una relación estrecha con el exdirector de Pemex, cuando ambos coincidieron en el gabinete de Enrique Peña Nieto.

“Lozoya –Emilio- conmigo no platicaba nunca nada, no era mi ramo; yo tenía que ver con la gobernabilidad del país, con el tema de seguridad y nada que ver con temas financieros, económicos o de petróleos, de Pemex’’, dijo el senador priista Miguel Ángel Osorio Chong, cuando se le pregunto de la detención en España del ex director general de Pemex.

“Y por supuesto estoy presto para lo que se tenga que hacer en el llamado, pero dejó bien claro desde ahora, ni en este tema ni en el otro, ni en el otro, absolutamente nada que ver’’.

Pero el priista calificó de injusto que por la acción irresponsable violatoria de la ley, se tache a todos por igual.

En tanto, Claudia Ruiz Massieu destacó que sea quien sea tiene que responder a los cuestionamientos de la autoridad y de cara a la ciudadanía. Todos estamos sujetos a la ley, Que no haya reductos de impunidad para nadie, no importa el cargo.

-¿Así sea presidencial?

-“Así sea cualquiera que sea servidor público, de eso se trata el Estado de Derecho’’, respondió.

Coincidió que se aplique la ley y se respeten los derechos de los presuntos responsables.

“Todos los servidores públicos deben estar siempre sujetos a la ley y siempre dispuestos a responder a la conducta y desempeño ante las autoridades correspondientes’’, dijo la ex dirigente

Además, apuntó que corresponde a las autoridades abrir investigaciones como fincar responsabilidades y demostrar que existen.

Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció que no van a “dar tregua” a la corrupción.

“Es una investigación que está en curso, es una acusación con pruebas, por eso está detención en España y ya los por menores se conocen, los delitos por los que se le acusa, lo que tiene que ver con el caso de Odebrecht y también la compra de unas plantas de fertilizantes, eso es lo que está investigando y es lo que llevó a la revisión del exdirector de Pemex”, explicó durante la conferencia mañanera.

