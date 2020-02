Emilio Lozoya está solo y sin visitas en España

A cinco días de ser detenido y encarcelado, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, sigue sin recibir visita alguna en la cárcel de Málaga, donde espera el inicio de su juicio de extradición a México, informó su abogado, Javier Coello Trejo.

Como parte de la estrategia que llevan a cabo sus abogados allá en España, se pretende pedir al juez que le dictó prisión preventiva, el cambio a una cárcel de Madrid con la finalidad de estar más cerca de los juzgados.

La cárcel Alhaurín de la Torre donde fue internado Emilio Lozoya, es considerada una de las más conflictivas de España y de todo el continente europeo, y es otro de los motivos por los que se pedirá su cambio de prisión.

Tras su detención el miércoles pasado, Lozoya fue presentado ante el juez de instrucción número dos de la Audiencia Nacional española, Ismael Moreno, quien decretó una orden en su contra de prisión incondicional y sin derecho a fianza ante el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos por los que se ordenó su detención con fines de extradición a México.

De acuerdo con el abogado Javier Coello, el exdirector de Petróleos Mexicanos se encuentra solo en una prisión de Málaga, España donde fue detenido la semana pasada y explicó que no ha recibido visitas de familiares ni abogados desde su captura.

En México la Fiscalía General de la Republica, busca fincarle delitos a Lozoya por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa por lo que tendrá 45 días para solicitar al gobierno español la solicitud de extradición.

Ante esto, Coello Trejo sostiene que exhibirá la participación del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray en la compra de la planta Fertinal y del expresidente Enrique Peña Nieto con la adquisición de la planta Agro Nitrogenados que la petrolera hizo a Altos Hornos de México (AHMSA).

Desde el inicio de las acusaciones contra Lozoya Austin, Coello Trejo ha dicho que en la compra de Fertinal Luis Videgaray habría sido el autor de la trama y su cliente fue despedido de Pemex cuando se opuso.

Declaró que estas pruebas en su poder se retrasará por la detención de la madre de Lozoya Austin, Gilda Margarita Austin y Solís, en Alemania, en Julio pasado.

Esta no es la primera vez que Javier Coello afirma que Luis Videgaray estuvo involucrado en la compra de las plantas chatarra de Pemex. En una conferencia realizada el 26 de junio el abogado aseguró que “resulta inexplicable” que la Fiscalía General de la República no haya llamado a declarar a Luis Videgaray Caso y al ex Presidente Enrique Peña Nieto por la compra de la planta de Agro Nitrogenados.