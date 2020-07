FGR investiga si fue "montaje" detención de familiares de El Marro

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación para determinar si la detención de los familiares de José Antonio Yépez "El Marro", líder del Cártel Santa Rosa de Lima, fue un "montaje", ya que el fiscal General, Alejandro Gertz Manero, señaló que hubo irregularidades en la forma en que se llevó a cabo el operativo, lo cual que ocasionó que un juez los dejara en libertad.

Entre las irregularidades encontradas y que fueron determinantes para que la FGR no atrajera el caso, Gertz Manero indicó que la Fiscalía de Guanajuato inició el operativo del 20 de junio con base en una orden de cateo para la búsqueda de un auto con reporte de robo.

"Cuando te dan una autorización para un cateo no es para todo lo que te encuentres o para lo que te dé la gana. No te permiten hacer otra cosa, cualquier otra diligencia que hagas que no sea esa, el juez la va a descalificar", dijo Gertz Manero en entrevista con diversos medios de comunicación.

Al no encontrar el auto, la Fiscalía del Estado refiere que había personas y dijeron que había una cantidad menor de droga. "Una vez que vieron todo lo diligenciado y que no tenía que ver con la orden y que tenían a detenidos y que no sabían que hacer con ellos, entonces van al ministerio público federal y la delegación, y piden hazte cargo tú", dijo.

Al hacer una cronología de los hechos, dijo que el delegado de la FGR en Guanajuato le advirtió a representantes de la Fiscalía del Estado que no podía asumir diligencias que no son del fuero federal, como era el caso del narcomenudeo que se pretendía imputar.

Fue por ello que la Fiscalía pidió a un juez local las órdenes de detención, pero este les advirtió que no se las podía conceder, por ello fue el que el juez de control consideró que la detención de la mamá, hermana y sobrina de "El Marro", no había sido legal y decretó que fueran puestas en libertad.

Esto, llevó a la Fiscalía del Estado a decir que la FGR no quiso hacerse cargo del caso. "Y entonces salen a decir que todo lo que les pasó es porque no aceptamos algo que habían hecho mal".

Desde la perspectiva del fiscal General de la República, Guanajuato lleva cinco años de ser un infierno de violencia, "este señor fiscal (Carlos Zamarripa) lleva 11 años ahí; nosotros vamos a iniciar un procedimiento para aclarar todas estas conductas y ver si existe una imputación de carácter legal. No puedo manejar una institución con base en chismes e imputaciones mediáticas".

Finalizo diciendo que "el operativo fue un montaje, es una irregularidad procesal. Era un asunto del fuero común por el robo de un vehículo, ¿qué tiene que ver con lo otro?".