Giran segunda orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont

Un juez federal giró una segunda orden de aprehensión en contra de la exconductora de televisión, Inés Gómez Mont por el delito de defraudación fiscal, por la presunta evasión de 6.6 millones de pesos en impuestos.

De acuerdo con información de medios de comunicación, la orden fue emitida debido a que Inés omitió el pago del Impuesto Sobre La Renta (ISR) en el ejercicio fiscal 2015.

Te puede interesar: Inés Gómez Mont confirma nueva orden de aprehensión en su contra

Anteriormente la Fiscalía General de la República ya había liberado una orden de aprehensión contra la conductora y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Para evitar ser detenida, Gómez Mont promovió un amparo que fue enviado al juez Décimo Tercero de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ines Gomez Mont (@inesgomezmont)

Gómez Mont asegura que es inocente

A pesar de que Inés Gómez Mont es buscada no solo por la justicia mexicana, sino por la Interpol, la ex Ventaneando asegura que es inocente y que “jamás” ha robado un peso.

En septiembre de 2021 Por medio de un comunicado en su cuenta de Instagram, declaró que es inocente y que en ningún momento ha cometido algún delito.

He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En el escrito también expresó que tiene temor, pues al hablar sobre su caso, las autoridades se ensañen aún más, ya que según ella ha sido advertida de más casos fabricados en su contra.

Publicado originalmente en La Prensa