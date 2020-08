No vamos a ser encubridores: AMLO sobre exmandos de Policía Federal

"Nosotros no vamos a ser encubridores", enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las 19 órdenes de aprehensión emitidas contra exmandos de la Policía Federal. "Se está cumpliendo la responsabilidad de no tolerar la corrupción y de no ser encubridores", destacó el titular del Ejecutivo.

El día de ayer, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano giró órdenes de aprehensión contra los exdirectores de la Policía Federal, Jesús Orta, Frida Martínez y otros de sus excolaboradores en esa dependencia por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado.

La noche del lunes, el juez de control ordenó detener a los exfuncionarios Orta y Martínez, así como a 17 colaboradores, cuando ambos exfuncionarios dependían de la Secretaría de Gobernación (Segob) al mando de Miguel Ángel Osorio Chong, por su presunta relación en el desvío de recursos y adquisiciones con sobreprecio en el periodo 2012-2018.

➡️ No tengo nada que ver con caso Odebrecht: Osorio Chong

Cabe destacar que a estos funcionarios se les investiga luego de los resultados de las auditorias que practicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de las cuentas de 2017 y 2018, en las que se detectaron malos manejos en la Policía Federal por más de 10 mil millones de pesos.

Recientemente, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reveló que la investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Orta fue motivo de su renuncia como secretario de Seguridad Ciudadana.

Sobre ello Sheinbaum aseguró que el exfuncionario cumplió con su examen de control de confianza para asumir el cargo como secretario de Seguridad Ciudadana (diciembre de 2018 a octubre de 2019), pero pidió que si hay una investigación en su contra se sepa la verdad del caso.

"Estamos totalmente de acuerdo y esa es nuestra actuación de toda la vida y como servidores públicos con erradicar la corrupción. Y si hay cualquier investigación en este caso, nos parece que es fundamental que se conozca la verdad y que haya justicia".

"En su momento tuvo su examen de confianza. Tuvimos conocimiento en su momento que se estaba haciendo una investigación de la Fiscalía General de la República de sus cargos anteriores y fue una de las razones de la solicitud de su renuncia", reveló luego de inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional en la zona del Ajusco, en Tlalpan.









Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast