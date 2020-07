Última oportunidad de El Chapo: apelará sentencia a cadena perpetua

A un año de que "El Chapo" Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, fuera condenado a cadena perpetua, sus abogados alistan una apelación a la sentencia, pues este 22 de agosto es la fecha límite que tienen para presentarla.

Cabe recordar que a un día de que se le dictara la sentencia a Joaquín Guzmán Loera, su abogado, Marc Fernich, experto en apelaciones, presentó el recurso ante la corte federal de Brooklyn.

Este es el segundo intento por parte de la defensa del narcotraficante para apelar la decisión, pues en un primer intento éste fue rechazado por el juez Brian Cogan casi de manera inmediata.

Foto: Cuartoscuro

El 12 de febrero, tras un extraordinario juicio de tres meses, "El Chapo" fue hallado culpable de una decena de cargos que incluyen narcotráfico, lavado de dinero y liderar un grupo criminal. Durante el proceso el jurado escuchó a más de 50 testigos.

Protagonista de dos espectaculares fugas de prisiones mexicanas, "El Chapo" se encuentra cumpliendo su pena en la prisión de máxima seguridad ADX, en medio del desierto montañoso de Colorado, considerada la más segura del país.

Nadie se ha escapado de esta prisión desde su apertura en 1994, y Guzmán se unirá a la larga lista de los criminales más riesgosos de Estados Unidos que ya residen allí.

Tras su sentencia, otro abogado de sus abogados, Jeffrey Lichtman, señaló que "este caso fue simplemente una inquisición, fue un show".

"Nos enteramos de que hasta cinco jurados quebraron la ley, violaron la ley mientras estaban juzgando a Guzmán y sin embargo ni siquiera pudimos tener una audiencia para determinar lo que sucedió", añadió.

Foto: Cuartoscuro

Antes del que fuera condenado a cadena perpetua, Guzmán Loera denunció las condiciones de confinamiento que tuvo en EU desde su extradición el 19 de enero del 2017.

"Me han torturado las 24 horas del día durante 30 meses", señaló, sin embargo, sus declaraciones no fueron suficientes para librarse de la pena, además criticó que no le hayan permitido tener un segundo juicio.

|| Con información de AFP ||