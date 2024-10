La única carta que le queda a García Luna es colaborar con EU: Mike Vigil, exagente de la DEA

El exagente de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, apuntó que la única carta que le resta a Genaro García Luna para evitar los 38 años de cárcel a los que lo sentenciaron es colaborar con la justicia estadounidense.

"Yo creo que posiblemente va a decidir colaborar. Es una condena dura, si él decide no colaborar, yo creo que no saldrá vivo de la cárcel. La única carta para jugar ahora es colaborar", dijo explicó el ex agente en entrevista con El Sol de México.

Esta tarde, el juez de la Corte Este de Nueva York, Brian Cogan, dictó una sentencia de 460 meses en prisión a Genaro García Luna por sus vínculos y complicidad con el Cártel de Sinaloa durante sus gestiones como funcionario público federal de seguridad.

México Genaro García Luna recibe más de 38 años de prisión por nexos con el narco

Al respecto, Vigil consideró que la sentencia "fue justa", por el hecho de que no existe evidencia ni acusación sobre alguna relación de García Luna con algún homicidio.

También puedes leer: Las frases del juez Brian Cogan contra García Luna antes de dictarle sentencia

Asimismo, Vigil indicó que García Luna tiene información relevante sobre los sexenios de Vicente Fox (dónde fue mandatario de la AFI) y de Felipe Calderón (cuando lideró la Secretaría de Seguridad Pública federal).

"Aquí en EU, si un individuo tiene buen comportamiento cuando está en la carcel le pueden reducir la sentencia. Si decide colaborar, y da información, y posiblemente llega a un acuerdo con los fiscales , o si declara contra algún detenido, le puede reducir la sentencia", explicó el exagente de la DEA.