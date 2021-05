Alerta violencia electoral a observadores internacionales

A seis días de las elecciones, el Observatorio Electoral de la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) advirtió que la ola de violencia contra candidatos y la polarización que atraviesa el país son los principales retos de cara a las elecciones.

"El gran desafío es provocar que la ciudadanía participe y en México acontece una violencia política muy fuerte. Lo único que hace es restringir la participación política. La violencia que se vive en el país es principalmente uno de los grandes nudos y puntos rojos en estas elecciones", señaló Dolores Gandulfo, directora de la Copppal, una organización multilateral nacida en 1979, en Oaxaca, e integrada por 69 partidos -incluidos el PRI, el PRD, PT y Movimiento Ciudadano de México- de 30 países de la región.

Política PAN en Guerrero se suma a favor de Mario Moreno, abanderado del PRI-PRD

En entrevista con El Sol de México, agregó que la polarización que se vive en la nación, al igual que en otros países de América Latina, es alta. Hay una necesidad de conciliación entre todos los actores políticos mexicanos, para que el proceso electoral se lleve a cabo sin mayor conflictividad. En reuniones con diversas fuerzas políticas del país como el Partido Revolucionario Institucional, Morena, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, y otras, coincidieron en el tema de la polarización y la violencia política, señaló.

La Copppal considera de suma relevancia las elecciones intermedias en México por la cantidad de cargos que se eligen, los posibles cambios de alternativas políticas que podrían registrarse y el progreso en materia de ampliación de derechos. “Esta elección es de mucho interés para nosotros porque se aplicó por primera vez el mecanismo de violencia de género, una ejecución muy novedosa y una buena decisión por parte de las autoridades electorales”, celebró Gandulfo.

En videoconferencia, la observadora electoral destacó los protocolos sanitarios implementados por el Instituto Nacional Electoral (INE), en los que destaca la sana distancia, el uso de cubrebocas obligatorio en las casillas, la sanitización de los espacios cada tres horas. "Los protocolos sanitarios deben garantizar el derecho a la salud y los derechos políticos. Las medidas aplicadas en el Instituto Nacional cumplen. Los mecanismos son muy parecidos a los que se han implementado en otros países, como el uso de desinfectante, el uso de mascarilla”.

Gandufo detalló que un análisis del comportamiento de la pandemia en otros países que han tenido elecciones, como Perú, Ecuador Bolivia, Honduras y El Salvador no arrojó evidencia de que provoquen un aumento en los casos del virus SARS-CoV-2. "Tenemos documentado que las elecciones no son un problema de contagio y estamos seguros de que el próximo 6 de junio y en días subsecuentes no habrá mayor inconveniente con el Covid-19 en México".

En ese sentido, exhortó a la sociedad mexicana a participar el próximo 6 de junio e invitó a los sufragistas a ejercer sus derechos, pues aseguró que estarán seguros cuando acudan a las casillas.

La Misión de Observación Electoral de la Conferencia estará a cargo del senador socialista chileno José Miguel Insulza, quien estará a acompañado de 50 observadores internacionales que serán movilizados a diversos estados de la República Mexicana para dar seguimiento también a los procesos electorales locales que se llevarán de manera simultánea con comicios federales.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Gandulfo explicó que Copppal tiene previsto enviar robustas misiones de observadores a Nuevo León, Campeche, Morelos, Ciudad de México y el Estado de México, por la importancia de los comicios.

El INE ha otorgado hasta el 19 de mayo 226 autorizaciones a observadores extranjeros para la jornada del próximo domingo, una de éstas a la Copppal.

De acuerdo con información del árbitro electoral, hasta esa fecha había recibido 538 solicitudes de observadores 41 países que buscan participar.