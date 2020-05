La Mañanera vista por Reyes Razo | "Banderazos que abren frentes de trabajo"

Se le iluminó la cara al Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando reveló que la próxima semana dejará su cómodo enclaustramiento en el Palacio Nacional para vivir en el sureste del país emocionantes ceremonias de inauguración de sendas rutas del Tren Maya. "Banderazos que abren frentes de trabajo. Atraerán a cientos de miles. Habrá empleo. Proceso muy importante siempre. Relevante hoy", contempló.

Júbilo que se pintaba en gestos y palabras. Charlaba con las manos hundidas en los bolsillos del pantalón. En confianza. De Cancún a Villahermosa. Tenía en su mente un bien definido croquis. Describe palmo su ruta. "No usaré mucho avión. A ras de tierra por el sureste. Quiero ver la obra de la refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco".

Política TEPJF ordena revelar calificaciones de aspirantes al Consejo General del INE

Escucha recomendaciones de médicos. Nada de tumultos. Cero cercanías asistentes. Ni se le ocurra abrazar, estrechar, apapachar muchachas y niños. Imposible la convocatoria a miles. Acuérdese, Señor Presidente no más de 50 personas.

"Seguiremos queriéndonos mucho -dijo a futuros anfitriones- pero con la debida distancia. Pronto volverán los días de brazo, apretones de manos, palmadas en la espalda. Hugo López-Gatell es médico, un especialista, investigador sabe lo que dice. Y lo explica muy bien. Hugo informa muy bien. Sigo sus consejos. Desde el lunes próximo y hasta el domingo iré de gira. Juntas con el Gabinete de Seguridad y Conferencias de Prensa, ocurrirán.

Pido a los habitantes de esas poblaciones que no se presenten a los sitios de reunión. No podré atenderlos. Yo no podré escuchar sus necesidades, ni sus quejas, ni sus reclamaciones. Personal que me ayuda recibirá cartas, demandas, solicitudes.

Volveré a esta ciudad de México y permaneceré aquí toda un semana .E iré al norte de México en la subsiguiente semana. Matamoros, Reynosa..."

Contagió su gusto por la gira de trabajo un López Obrador ansioso de recorrer leguas, kilómetros, millas. Comprobar la marcha -o el atraso- del país. Enterarse de la evolución de la pandemia en el muy pobre Guerrero.

"Héctor Astudillo hace muy bien las cosas. Como el gobernador de Nayarit. Yo digo cuando hay que reconocer, que "Honor a quien honor merece". El gobernador de Nayarit lo hace muy bien. La verdad es que yo llevo muy buenas relaciones con los gobernadores. Quizá me atreva a recomendar austeridad, ahorro. Que no se extravíen en lujos y extravagancias. Revisen sueldos. Limiten viáticos. Mírenme a mí. Mientras el Presidente Peña Nieto agotó en el 2018 un presupuesto de 3 mil 600 millones de pesos. ¡3,600 millones de pesos! Con austeridad que es cuestión de principios, se sale adelante. En 2019 Presidencia gastó 800. ¡Ochocientos! Y como están las cosas sigo en el ahorro. Este año gastaremos aquí 600 millones. Y se trabaja. No despido a nadie. Aquí el gobierno ahorró 3,000 millones.

Sociedad Conacyt controlará recursos de 61 fideicomisos y respetará convenios

Entrego dinero a los gobernadores. Lo que la Ley indica. Y a tiempo. Les recomiendo que no se endeuden. Que no se endroguen. Que no comprometan el futuro del estado que gobiernan. Sé de un gobernador de Jalisco que decidió comprarse un avión. Pero si hay infinidad de vuelos a Guadalajara, O de Guadalajara. ¿Para qué se compró un avión aquel gobernador de Jalisco? ¿Acaso iba a ir de Guadalajara a Chapala en su avión? ¡Psch! No tiene sentido gastar el dinero así. Dinero del pueblo ¿eh?

Sólo un estado de la República -ejemplificó el Presidente López Obrador- está libre de deudas. Es Tlaxcala. Hace años gobernó ahí José Antonio ´Álvarez Lima. Realizó un Reforma Constitucional que prohíbe pedir prestado. Sus sucesores no intentaron modificar la Constitución de Tlaxcala. Un ejemplo".

Describió con entusiasmo su proyecto de becar 30,000 médicos jóvenes para que se perfeccionen -modernicen- en universidades extranjeras. Calculó que disfrutarían de una beca mensual de alrededor de mil dólares mensuales. Los estudiosos regresarán al país y entregarán su saber a pacientes de hospitales públicos de este México. "Así le pagarán al país su sacrificio para formarlos", dijo.

E insistió en la necesidad de mantener viva la cruzada que lidia contra el "coronavirus". Manos muy bien lavadas. Uso de cubre boca. Cuidado con los signos vitales. Vigilar temperatura corporal "No quebrantemos la estricta disciplina que nos fijamos". Exhortó López Obrador.

Y jaló al estudioso David León Romero quien informó de sus trabajos que procuran atenuar los efectos de incendios forestales y huracanes. "Prevención es la solución", sintetizó.

Te recomendamos ⬇️