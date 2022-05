AMLO busca frenar amparo que suspende tramo 5 del Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que buscará otras instancias para que no proceda el amparo otorgado por un juez federal que suspende indefinidamente la construcción del Tramo 5 del Tren Maya en Cancún, Quintana Roo.

Al preguntarle al mandatario federal por la suspensión definitiva a la obra del Tren Maya en el Tramo 5, derivado de uno de los amparos promovidos por grupos ambientalistas que se oponen a la construcción de su megaobra, respondió:

“No van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general, del interés de la gente, del interés del pueblo, del interés de la nación, antes hacían y deshacían, pero ya no es así”, sentenció.

Añadió que va a cumplir con todos los requisitos ambientales y puntualizó que va a acudir “a otra instancia o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo, porque no tiene fundamentos”.

Asimismo, mencionó que el amparo promovido por ambientalistas “es un asunto politiquero” y sostuvo que los ambientalistas “no quieren que se lleve a cabo la obra, son pseudoambientalistas, financiados por grandes empresas” e incluso acusó que que son fondeados por el empresario Claudio X. González y el gobierno de Estados Unidos.

El mandatario a esto último, agregó que, respeta mucho al embajador Ken Salazar y agregó que “hay amistad, pero estas cosas nunca las vamos a permitir porque es injerencismo”, puntualizó.

Ayer, lunes, el juez federal Primero de Distrito en Yucatán concedió la primera suspensión definitiva para detener por tiempo indefinido las obras del tramo 5 del Tren Maya, que se ubica entre Playa del Carmen y Tulum.