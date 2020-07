AMLO da negativo a prueba de coronavirus

Andrés Manuel López Obrador dijo que el tema principal de la visita a Estados Unidos es el tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que “nos importa mucho la reactivación de la economía”, al tiempo de informar que salió negativo a la prueba de coronavirus (Covid-19).

Comentó que se va a externar el beneplácito ya qué hay una buena relación entre México y los Estados Unidos.

En el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el presidente aseveró que desde luego hay expectativas sobre otros temas y “seguramente se habrán de abordar en las reuniones, pero el tema es el Tratado”.

Sociedad Coronavirus estará presente durante varios años: Gatell

Manifestó que sobre otros temas, como el muro, “vamos a ofrecer nuestra opinión, pero no vamos en un plan de confrontación, por lo que se habrá de buscar convencer y tener entendimiento y diálogo”.

En su conferencia de prensa mañanera, López Obrador expuso que hasta ahora no se pueden adelantar vísperas sobre las respuestas sobre los temas, “pero también soy dueño de mi silencio”.

Dijo que es una visita de trabajo con el gobierno de Estados Unidos que encabeza el presidente Donald Trump y “cada quien debe interpretar lo que considere y por eso tome la decisión e ir a Estados Unidos porque es convenirte para México el tener buenas relaciones y afianzar la relación económica-comercial, lo que tienen que ver con el tratado”.

“No olvidemos que sea un partido o en otro, esto tiene que ver con la economía, los empleos y el bienestar ya que es imprimiste tener buenas relaciones con nuestro vecino en el norte, es de sentido común, así lo entiende la gente”.

En ese sentido, el Primer Mandatario abundó que si este “gobierno fuera entreguista, entonces su habría motivo de preocupación, por lo que nosotros hemos mantenido una relación de respeto y de defensa de nuestra soberanía”.

Ejemplificó: “nosotros no hemos hecho acuerdos como el que se hizo en una administración de permitir que entraran Armas a México, acuerdos en lo oscurito, a espaldas del pueblo, somos distintos y somos diferentes”.

“Este encuentro con ayuda y agradezco al presidente Trump que ha actuado con respeto y con nosotros”.

Enfatizó que así como apareció una foto en la frontera, Donald Trump “defiende mi visita y él amablemente quiere tener el encuentro con nosotros”.

Remarcó que se hizo la prueba del Covid-19, pero no tenía ningún síntoma, y siempre nos han dicho que si no hay calentura, tos seca, si no hay dificultades al respirar, y no se necesita la prueba.

El Jefe del Ejecutivo insistió en que tienen que actuar con responsabilidad y muy seguro de que no tengo este virus, ya me hice la prueba “llevo mi certificado y muy humildemente, no me quita nada, si me piden que me haga la prueba porque tengo que ser respetuoso de las normas de ese país y no hay ningún demérito y yo quisiera que nadie se enfermara”.

Se le preguntó que si dio negativo al Covid, a lo que respondió que se lleva su certificado de negatividad de la enfermedad.

Sobre el muro fronterizo, López Obrador dejó claro que se espere para mañana.