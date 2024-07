AMLO descarta que el atentado contra Trump tenga impacto en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó que el atentado que sufrió el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) vaya a tener consecuencias en México.

Ante la pregunta de si el atentado repercutiría en México, respondió que no, pues "afortunadamente no se asesinó al ex presidente Trump".

En su conferencia matutina, el presidente reiteró que es un acto de violencia injustificable.

La violencia es irracional y no ayuda, no resuelve, no beneficia; al contrario, la violencia enrarece el ambiente político y produce miedo y desconfianza. Andrés Manuel López Obrador





El presidente también remarcó que el inteto de asesinato “es muy inhumano, porque en política podemos ser adversarios, pero no enemigos. Y en las contiendas podemos darnos trato de enemigos a vencer, no de enemigos a destruir, por eso condenamos este hecho”, dijo.

Además, explicó que se encontraba en una gira de trabajo, acompañado por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y, ella fue la que se enteró primero por una alerta en su celular.

“Estábamos en una gira y terminando un acto en compañía de la presidente electa, ella, en su teléfono, vio la imagen, todavía inicial y ya buscamos más, eran los primeros minutos", relató.

El presidente también recordó que México ya vivió un episodio similar, cuando asesinaron a Colosio.

"Afortunadamente no asesinaron al ex presidente Trump. Nosotros ya hemos padecido de estos momentos de mucha incertidumbre y tristeza, cuando fue el asesinato de licenciado Colosio que nos dolió mucho a todos”, concluyó.

Finalmente consideró que si hubiesen asesinado a Trump también hubiera afectado a México porque hubiera habido “mucho impacto” y “convulsión” en el mundo.