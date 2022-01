AMLO responde por casa millonaria donde vive su hijo José Ramón

Luego que la organización Mexicanos Contra la Corrupción (MCC) y el portal Latinus dieron a conocer la semana pasada que José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador vive en una casa en Houston, Texas, que vale más de 20 millones de pesos; el mandatario mexicano respondió que, su nuera, Carolyn Adams tiene dinero, pero que, "no tiene que ver con que se le haya dado algún contrato".

El presidente aseguró que en su gobierno sus hijos no tienen influencia ni se les da contratos a los recomendados. "Nada más decir, primero que en este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado" expresó el mandatario.

López Obrador al asegurar que sus opositores están muy enojados con lo que él hace en el gobierno, habló de la revelación periodística que se hizo de la casa en Estados Unidos, en la que vive su hijo mayor, y mencionó que “son muy fuertes los ataques” y sus adversarios están desesperados.

El presidente recordó que este fin de semana surgió “el escándalo de que un hijo mío, José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vivía en una residencia”, en Houston, y que lo querían equiparar al escándalo de la Casa Blanca del ex presidente Enrique Peña Nieto al decir que son iguales. Incluso criticó a la periodista Carmen Aristegui por esto.

Asimismo, añadió que en el matrimonio de su hijo José Ramón con su nuera Carolyn Adams, ella es la que tiene dinero, pero eso, aseguró el presidente, no tiene que ver con su gobierno.

"En el asunto del matrimonio está complicado meterse, ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el Gobierno, ni un contrato ni una recomendación, no somos iguales", aseguró el presidente.

Aunque, Carolyn Adams trabajó en la empresa petrolera Cava Energy hasta el año pasado y, dicha empresa era proveedora de gasoductos en PEMEX.

También, algunas versiones periodísticas afirman que el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán tenía acceso directo con Alejandro Ángulo García, primo de Sergio Carmona Ángulo, presunto traficante de huachicol, con quien a través de sus contactos consiguieron contratos para la importación de aceites naturales vía PEMEX, y como dádiva supuestamente le consiguieron la famosa casa en Houston Texas

Sin embargó, el presidente Lópe Obrador rechazó cualquier acusación de corrupción en contra de su hijo y afirmó que el periodista Carlos Loret de Mola “es un mercenario” e hizo un escándalo “porque cree que somos iguales, él estaba y sigue estando al servicio de la mafia del poder, acusó el presidente.

El titular del Ejecutivo federal mencionó que le extrañaba que Víctor Trujillo, quien interpreta al Payaso Brozo, se uniera a Loret, pues lo considera una persona inteligente e incluso, dijo que hasta lo alertó cuando se iba a dar a conocer el caso de los video escándalos de René Bejarano y Carlos Ahumada.