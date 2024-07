AMLO rechaza invitación de Norma Piña para dialogar sobre reforma al Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador evadió la solicitud de Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para reunirse con el mandatario y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para discutir la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).

Este martes en su conferencia matutina, López Obrador dijo que él ya cumplió con su funciones de enviar la iniciativa y toca a los Congresistas discutirla.

"Yo no tengo nada que ver en esto. Yo ya entregué mi iniciativa de acuerdo con mis facultades y estoy convencido que hace falta la reforma al Poder Judicial", aseveró.

Aunque dijo que el diálogo está abierto pues Luisa María Alcalde, secretaria de gobernación, se está encargando de las discusiones sobre el tema.

“Yo pienso que hay que dialogar, la secretaria de Gobernación lo está haciendo, lo mismo los legisladores. Ya nosotros enviamos la iniciativa al Congreso, y tengo entendido que ya se abrió un diálogo", dijo el presidente.

Política Norma Piña invita a AMLO y Sheinbaum para dialogar sobre la reforma al PJF

La ministra Piña manifestó ayer que la reforma del presidente podría ser un retroceso en el que pueden llegar los más populares y no necesariamente los más capacitados, ante lo cual el presidente dijo:

“Sobre los procedimientos, el método de elección de jueces, magistrados, ministros, requisitos, pues todo eso lo va a analizar el Congreso. Es labor, es función del Poder Legislativo, pero también debe de haber diálogo.

Con respecto al riesgo que ve la ministra presidenta si se eligen mal a los jueces, el presidente consideró que se está menospreciando al pueblo.

“Lo importante es que se está aceptando y hace falta la Reforma y lo otro que es fundamental: que sean los ciudadanos los que elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros y no se menosprecie al pueblo, que no se piense que el pueblo no sabe, porque no es así, el pueblo es sabio. Aunque no les guste a los conservadores que yo lo diga: el pueblo tiene un instinto certero, sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene", aseguró.

EL presidente aprovechó para atacar al Poder Judicial y decir que está al servicio de una mayoría.

“Es un instrumento el Poder Judicial al servicio de una minoría, no está al servicio de todo el pueblo. Es un poder faccioso. ¿Por qué hablo de un poder faccioso? Porque es un poder al servicio de una fracción y necesitamos que el poder judicial y todos los poderes estén al servicio del pueblo”, remarcó.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

"Le diría a la presidenta que ¿por qué no resuelven el pago de impuestos de los grandes empresarios o banqueros?, ¿por qué se tardan tanto en resolver lo que debe ser de rápida decisión?, ¿por qué se tardan tanto, porque las tácticas dilatorias? Que revisen los casos que tienen o, lo otro, porque no dan un informe de cuántos procesados hay sin sentencia”, criticó López Obrador.