AMLO se despide de militancia de Morena y pide apoyo para Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador se despidió de la militancia de Morena con un mensaje que envió a través de Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional, en donde el mandatario pide a todos los morenistas apoyar a Claudia Sheinbaum como lo hicieron con él.

“Siento con ese relevo que la acompañen en la difícil tarea de gobernar con la misma lealtad con el mismo cariño y con el mismo entusiasmo que tuvieron para conmigo”, señaló López Obrador.

Durante la Séptimo Congreso Nacional, en donde más de 3 mil delegados elegirían a su nueva dirigencia, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, señaló que por la noche le habló el presidente López Obrador para que le hiciera el favor de leer un mensaje ante los morenistas.

“Amigas y amigos de MORENA me retiro de la política de la vida pública y de la militancia partidaria con un enorme agradecimiento al pueblo y en particular a ustedes mis compañeras y compañeros que con tanta convicción me subieron y me ayudaron como dirigente y como gobernante.

"Mi tarea está por concluir en unos días, pero este gran partido tiene mucho camino por delante, antepongan siempre el interés de México y las necesidades de la gente a los afanes y las rencillas personales.

"Fortalezcan la hermandad el compañerismo y la institucionalidad en el partido, mantengan siempre la unidad la humildad y la honestidad y si me permiten repetir fortalezcan la hermandad el compañerismo y la institucionalidad en el partido mantengan siempre la unidad la humildad y la honestidad no permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas”, mencionó Alfonso Durazo en el mensaje que leía de López Obrador.

Asimismo, en su mensaje el presidente pidió a los militantes de Morena que eviten la prepotencia.

“Eviten la prepotencia la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción, el nepotismo y el sectarismo no roben, no mientan, no traicione nunca al pueblo y sigan construyendo la nación soberana, democrática, justa, libre y amorosa que imaginamos cuando empezamos nuestro caminar. Muchas gracias y hasta siempre: Andrés Manuel López Obrador”.

El mandatario mexicano señaló en su carta que México está por terminar la etapa inicial de su cuarta transformación y por empezar un nuevo periodo.

Recordó el caminar juntos y dijo que tal vez nunca antes un partido político había logrado producir cambios tan profundos extendidos y perdurables y “hacerlo de manera pacífica democrática sin romper un solo vidrio y sin perder la dignidad ni traicionar nuestros principios”.

Manifestó que la 4T construyó tocando puertas, cabezas y corazones, informando y organizando trabajando incansablemente en todo el territorio nacional, escuchando al pueblo y a cada persona apelando a los buenos sentimientos a la generosidad y al patriotismo de la gente.

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, en Séptimo Congreso Nacional de Morena. | Foto: Laura Lovera / El Sol de México

“No nos desanimaron el sol implacable, ni los aguaceros, ni la indiferencia de muchos, ni las feroces campañas de difamación, lanzadas en nuestra contra, por la mayoría de los medios ni las trampas y las artimañas con las que la mafia que se había apoderado de México saboteaba nuestros eventos o lanzaba provocaciones”.

López Obrador indicó que Morena es por mucho la principal fuerza política del país, gobierna dos terceras partes de las entidades federativas y en junio volvió a ganar la elección presidencial, incluso con más votos de los que recibimos el 2018.

“El 2 de junio México eligió con casi 36 millones de sufragios a nuestra compañera Claudia Sheinbaum a quien en unos días entregaré la banda Presidencial. Será la primera presidenta de la historia de México y eso es un logro de ella y de nosotros, de nuestra labor transformadora, y tengo la certeza de qué lo hará con gran capacidad, con absoluta dedicación y con honestidad”.

Siento con ese relevo que la acompañen en la difícil tarea de gobernar con la misma lealtad con el mismo cariño y con el mismo entusiasmo que tuvieron para conmigo.Andrés Manuel López Obrador en carta leída por Alfonso Durazo