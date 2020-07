AMLO vuela este martes a Washington; Beatriz no lo acompaña

El presidente Andrés Manuel López Obrador viajará este martes a Estados Unidos al mediodía y será en avión comercial.

“Vamos a llegar a Washington por la noche y el miércoles iniciamos actividades de agenda; llevamos ofrendas al monumento Abraham Lincoln, y a nuestro Patricio Benito Juárez y luego vamos a la Casa Blanca con reuniones hasta noche. Y tengo pensado regresar el jueves”.

México A reunión con Trump, AMLO va con "decoro y mucha dignidad"

El mandatario explicó que no hay necesidad de ir en avión particular, en casos de urgencias usaría aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea y de la Secretaría de Marina, aquí en nuestro país para auxiliar a la población, pero mientras pueda llegar sin problema voy a usar las rutas que existen en cualquier parte del mundo, en aviones comerciales; si no hay directo hacemos escala, una, dos y tres horas, es más barato, porque un avión particular es más costosa la operación.

"No me acompaña Beatriz, la comitiva la integra Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Alfonso Romo; la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y allá la embajadora Martha Bárcenas".