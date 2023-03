Analizará TEPJF incidente de impedimento contra magistrada por caso Edmundo Jacobo

El presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el magistrado Reyes Mondragón, analizará el incidente de impedimento que interpuso la Consejería Jurídica de Presidencia en contra de la magistrada Janine Otálora por la filtración del proyecto en el que perfilaba la restitución de Edmundo Jacobo Molina en la Secretaría Ejecutiva del INE, informaron fuentes al interior del tribunal.

Te recomendamos: Consejería Jurídica de Presidencia exige al TEPJF que se reasigne el caso de Edmundo Jacobo

Ayer, la Consejería Jurídica interpuso el incidente y solicitó que se reasigne el expediente de Jacobo Molina a otro magistrado, toda vez que el proyecto de Janine Otálora fue filtrado a medios de comunicación, acción que la Consejería advirtió viola el artículo 17 de la Constitución y el Código de Ética del Poder Judicial que establece que un magistrado “debe juzgar con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguno de los justiciables”.

El proyecto de Otálora no será abordado en la sesión de hoy del TEPJF, pues el Pleno de la Sala Superior determinó que el asunto no reviste el carácter de urgente y no hay fecha para que se discuta el juicio SUP-JDC-118/2023.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El 2 de marzo, Edmundo Jacobo Molina fue cesado de la Secretaría Ejecutiva del INE debido a que el artículo décimo séptimo transitorio del decreto del Plan B de reforma electoral. El mismo día el INE interpuso el juicio electoral ante el Tribunal.

|| Con información de Rafael Ramírez ||