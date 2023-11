Aprueban diputados en comisiones Presupuesto 2024 sin recursos para Guerrero

Sin etiquetar recursos para atender los estragos que provocó el Huracán Otis en Acapulco, Guerrero, la bancada de Morena en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó con 32 votos a favor el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación (2024).

“Guerrero nos necesita”, fue una de las frases más repetidas durante la discusión la tarde de este viernes, sin embargo, no se reflejó en el Presupuesto 2024 que además plantea recortes de 13 mil 262 millones de pesos a órganos autónomos, entre ellos el Poder Judicial, no obstante, la bancada de Morena dijo que el proceso legislativo aún no termina y adelantaron que en la discusión en lo particular presentarán reservas para dotar a Guerrero de recursos para la reconstrucción.

Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados morenistas, explicó en una conversación con medios de comunicación que el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos establece que todos los remanentes, economías presupuestales o recursos adicionales que se recauden tienen que ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe), por lo que presentarán una reserva para que dichos recursos vayan Guerrero.

“Nosotros lo que estamos proponiendo es que se canalicen en un transitorio todos esos recursos para constituir un fondo para la reconstrucción de Acapulco”, dijo.

El líder morenista reconoció que no saben cuánto dinero podría obtenerse con la modificación del artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos, por lo que dijo van a trabajar el fin de semana con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para saber al menos cuántos reintegros hubo en el tercer trimestres de 2023.

Foto: El Sol de Tlaxcala

Indicó también que estarán pendientes de lo que se pueda construir en el grupo de trabajo con el Poder Judicial y el Ejecutivo para la transferencia de los recursos disponibles de los 13 fideicomisos que fueron extinguidos por el Congreso.

El diputado panista Héctor Saúl Téllez calificó como inaudito que el proyecto de dictamen no contemple “ni un sólo centavo para la reconstrucción, rehabilitación y apoyo a los damnificados” y dijo que Acción Nacional presentó con antelación una solicitud para que en el PEF 2024 se contemple un fondo de 200 mil millones de pesos para la costa guerrerense.

Acusó también que el presupuesto 2024 es “autoritario y vengativo desde la oficina de la Presidencia” por los recortes a los autónomos y advirtió que la oposición no va a permitir los recortes “a todo aquel organismo o ente que al día de hoy no se ha sometido a la voluntad del Presidente”.

En tanto, Erasmo Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto, explicó que los 13 mil 262 millones de pesos que se recortarán a los autónomos se destinarán a Petróleos Mexicanos (Pemex) y las Becas para el Bienestar Benito Juárez de educación básica.

Explicó que a Pemex se destinarán 25 mil 442.9 millones adicionales para amortiguar la baja en la recaudación del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC) por barril que el Congreso aprobó disminuir del 50 al 40 por ciento en la Ley de Ingresos.

El dictamen será discutido en el Pleno de la Cámara de Diputados el lunes 6 de noviembre.