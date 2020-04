Arma oposición bloque para frenar reforma presupuestal de AMLO

La oposición en el Congreso está organizando un bloque para frenar el intento del presidente Andrés Manuel López Obrador para que avance su iniciativa a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Desde el martes por la noche senadores y diputados se reunieron de manera virtual para armar un bloque con el que buscan detener la propuesta del Ejecutivo federal, así lo dio a conocer el líder priista en la Cámara de Diputados René Juárez Cisneros, quien tuvo contacto con los coordinadores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD en el Senado (Mauricio Kuri; Miguel Ángel Osorio Chong; Clemente Castañeda y Miguel Ángel Mancera, entre otros.

Política Muñoz Ledo llama "ignorantes y abusivos" a quienes buscan austeridad

Al respecto, el diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo, quien ha manifestado públicamente su rechazo a la iniciativa del presidente, externó su beneplácito porque en la Cámara de diputados, también ya se puso en marcha un trabajo coordinado para evitar en bloque que avance la propuesta.

“Me satisface el consenso entre los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados para no otorgar facultades anticonstitucionales al Ejecutivo, que además no las necesita ya que tiene mayoría. Espero se respeten también las decisiones sanitarias en esta Fase 3 de la epidemia”, dijo el legislador morenisa.

En este sentido, propuso que, ante la necesidad de modificar el presupuesto ante la emergencia sanitaria por la epidemia de coronavirus, “es indispensable escuchar y tomar en cuenta a los gobernadores de los estados y a las organizaciones municipales”, ya que opinó que “casi siempre han sido relegados”.

En videoconferencia de trabajo con mi amiga coordinadora y amigos coordinadores parlamentarios de oposición de las @Mx_Diputados y @senadomexicano. Analizando temas legislativos de gran importancia para las y los mexicanos. pic.twitter.com/0Q4QLy84B7 — René Juárez Cisneros (@JuarezCisneros) April 29, 2020 Me satisface el consenso entre los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados para no otorgar facultades anticonstitucionales al Ejecutivo, que además no las necesita ya que tiene mayoría. Espero se respeten también las decisiones sanitarias en esta Fase 3 de la epidemia. — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) April 29, 2020

Finalmente propuso una Convención Nacional Hacendaria, “como se ha celebrado en el pasado; los apoyan varios grupos empresariales, sociales y sindicales. Algunos amenazan con la ruptura del Pacto Federal. Hay que escucharlos”.