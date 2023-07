Congreso exhorta a Santiago Creel a que renuncie a su cargo ante participación en el FAM

El Pleno de la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo, que consideró de urgente resolución, para exhortar al presidente de la Mesa Directiva, el diputado Santiago Creel Miranda, para que solicite licencia y se separe de sus funciones legislativas, a fin de que pueda participar en los procesos internos de su partido y del Frente Amplio por México.

La propuesta presentada por la diputada Aleida Alavez Ruiz, del partido Morena, busca que Creel Miranda pida licencia como legislador y deje el cargo de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, de tal forma que no ponga en riesgo la conducción y eficiencia del cumplimiento de las funciones constitucionales de la Cámara del Congreso de la Unión.

La diputada morenista expresó que el diputado está en todo su derecho de participar en los procesos internos de su partido y grupos políticos, “pero no ostentando un cargo como es el de presidente de la Cámara de Diputados”.

Recordó que la ley señala que quien se encuentre al frente de la Mesa Directiva, no puede hacer una labor partidista, por lo que debe actuar en consecuencia y debe separarse del cargo, “para que haga lo que a su interés convenga”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, respondió que ha cumplido estrictamente con sus responsabilidades constitucionales, por lo que no está impedido a ser militante, opositor y ciudadano y dijo que si quieren removerlo, deben convocar a un Periodo Extraordinario y juntar las dos terceras partes del Pleno.

Subrayó que no están en un proceso electoral, por lo que no es necesario que renuncie a su cargo, pues no hay nada de ilegal en ello.

Sin embargo, denunció que los aspirantes de Morena llevan más de un año en campaña sin que se les detenga, en la que han gastado millones de pesos a pesar de considerarse un partido de izquierda.

Rosendo Medina Filigrana, diputado de Morena, pidió al legislador Santiago Creel Miranda que actúe con ética, porque el hecho de que mantenga una doble faceta, al participar en un proceso interno y conservar su cargo en la Cámara de Diputados, altera la vida política del Congreso de la Unión.

En defensa salió la diputada Paulina Rubio Fernández quien al dirigirse a la asamblea señaló que el presidente Santiago Creel no solicitará licencia, porque no comete ninguna arbitrariedad, “y no se va a ir porque no ha sido un presidente agachón, porque lo elegimos para defender la democracia del país y porque tiene un compromiso firme con el México de hoy”.

Otra que salió en defensa del diputado priista fue la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del PRI, quien calificó como un cinismo de Morena esta petición, porque, “ahora resulta que son puritanos para defender la Constitución, cuando se han dedicado a violentarla desde que llegaron y la disfrazaron de Cuarta Transformación”.

Marcelino Castañeda Navarrete, diputado del PRD, dijo que si quieren abordar la licencia del diputado Santiago Creel, convoquen a un Periodo Extraordinario “y sirve que veamos el caso de los comisionados del INAI que mucha falta hace nombrarlos”.

Por el Partido del Trabajo, Margarita García García, explicó que si bien la remoción del presidente de la Cámara de Diputados es una facultad que corresponde sólo a esa Cámara, no debe confundirse ni desviarse el debate, porque “aquí no estamos discutiendo su remoción, sino estamos poniendo a discusión la falta de ética que implica no separarse del cargo en pos de una aspiración legítima”.