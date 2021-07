¿Por qué las mañaneras de AMLO estarían violando la veda electoral?

Desde el inicio de las campañas electorales, las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador han violado la ley de 29 a 36 veces.

A pesar de las advertencias y las sanciones, los temas que se abarcan en "la mañanera" siguen exponiendo detalles que no se deberían abordar cuando se trata de veda electoral.

Incluso, esta mañana, desde Acapulco Guerrero, se presentaron detalles sobre el programa Pensión para el Bienestar para Adultos Mayores, lo que viola esta medida impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE).

A partir del 15 de julio y hasta la conclusión de la Consulta Popular, sólo están permitidas las campañas de información de las autoridades electorales, las de servicios educativos, de salud y de protección civil, pero no las de bienestar.

"No vamos a hacer giras abiertas hasta que se lleve a cabo la Consulta, porque no es fácil separar lo que es informativo que lo pueda interpretarse como cuestión política; de todas formas, nosotros vamos a ser respetuosos. No vamos a hablar del tema durante todo este tiempo. (...) Pero tenemos que recorrer el país y seguir a delante, recogiendo los sentimientos de la gente, supervisando las obras, es muy importante seguir visitando los pueblos", comentó López Obrador, quien al asegurar que mantendrá sus giras, pero de manera cerrada.

El INE, aclaró que ya se invirtieron 522 millones de pesos para realizar esta consulta e hizo un llamado a los actores políticos para que no confundan a la sociedad / Foto: Cuartoscuro

Durante este lapso de tiempo, López Obrador tiene prohibido hablar sobre los logros de su Gobierno, o acciones gubernamentales, posturas a favor o en contra de partidos o coaliciones, pronunciamientos sobre plataformas electorales, hacer declaraciones que lo relacionen con alguna fuerza política, y temas que impliquen injerencia en la contienda.

Los consejeros aseguran que no se prohíbe realizar las conferencias, sólo que se aborden temas diferentes a lo establecido.

Entre los funcionarios que ya han sido sancionados por violar la veda electorasl, destacan el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas y Rocío Nahle, secretaria de Energía.

Los magistrados de la Sala mandataron que su superior jerárquico, el presidente López Obrador le imponga una sanción por esta violación.

El 26 mayo pasado, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE señaló que el presidente López Obrador incumplió con la veda electoral en el ejercicio informativo matutino, en 80 por ciento de las conferencias; es decir en 29 de 36 “mañaneras” desde el inicio de las campañas.

“Este análisis denota un patrón de conducta reiterado y sistemático que puede afectar de modo grave la equidad de la contienda, pues en la mayoría de las conferencias de prensa motivo de denuncia se abordaron temas electores”, expresó el órgano electoral.

La oposición y el INE buscaron la suspensión de las conferencias durante el proceso electoral del 6 de junio; sin embargo, el TEPJF resolvió mantener dichas conferencias, apegándose a respetar la veda.

Por ello, la sanción sólo impuesto al mandatario una “tutela preventiva” para abstenerse de hacer más comentarios políticos hasta el día de la elección.