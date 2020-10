"Decir que consulta es inconstitucional no va a estar está bien": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que cuando la Suprema Corte de Justicia revisó la petición de consulta popular contra la reforma energética, existieron negociaciones "de arriba" con los ministros para que la solicitud fuera desechada.

A horas de que el máximo tribunal del país analice la petición de consulta para investigar a cinco expresidentes, López Obrador señaló que sería lamentable que la propuesta sea desechada por los ministros con la excusa de que se violan los derechos humanos.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"Decir que es inconstitucional, no procede, pues no va a estar bien, y no quiero que se mal interprete porque yo soy respetuoso del Poder Judicial. Vamos a esperar a ver qué resulta.

Fue admirable que en 15 días los ciudadanos reunieron más de 2 millones de firmas, por qué negarle la participación a la gente, hay que hacer valer la democracia" señaló el mandatario.

Política AMLO pide esperar sobre consulta a expresidentes y tomar en cuenta el sentimiento del pueblo

En conferencia de prensa López Obrador recordó que en 2014, cuando se discutió en la SCJN la consulta para revertir la reforma energética, envió una carta a los ministros en la que les advirtió que tuvieran cuidado con su decisión y que no engañaran al pueblo.

"Negociaron arriba, con los ministros de la Corte para que se le diera salida de esa manera a la presión de que no se privatizará el petróleo.

"Hablaron con los ministros y de antemano se sabía qué no iban a autorizar la consulta. Reunimos las firmas y palo que porque se afectaban los ingresos. Era ya lo decidido por una especie de asociación delictuosa", afirmó.