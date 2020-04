Decisiones erradas de López-Gatell exponen la vida de los mexicanos: MC

Las decisiones erradas y el desdén a medidas preventivas por parte de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en la crisis sanitaria por Covid-19 ponen en riesgo la vida de los mexicanos, advirtió Movimiento Ciudadano (MC).

Por ello, su dirigente y senador, Clemente Castañeda Hoeflich demandó de manera urgente al Gobierno de México corregir y fortalecer las medidas de prevención y contención aplicadas contra el Coronavirus, así como a atender la experiencia que el virus dejó en otros países y las recomendaciones internacionales.

El también vicecoordinador de la banca emecista criticó el desdén que manifestó el funcionario de la Secretaria de Salud (SSa) a nivel nacional por el uso del cubrebocas para evitar la dispersión virus entre la población, yendo en contra de las recomendaciones emitidas por autoridades internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y exponiendo la vida de los mexicanos.

Recordó que la OMS justificó el uso de tapabocas cuando personas están en lugares concurridos y no pueden guardar la sana distancia y medidas básicas de higiene; al tiempo que recordó que científicos del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades y del Instituto para los Sistemas de Biología, han destacado que el uso del cubrebocas en la población, entre personas que infectadas y no del virus, reduce drásticamente el contagio.

Por su parte, añadió que especialistas de la UNAM recomendaron su uso en lugares concurridos, como en el transporte público o supermercados para evitar la propagación.

“Sin embargo, frente a miles de mexicanos atentos a las conferencias del Gobierno de México sobre el avance y las medidas sanitarias para frenar el Coronavirus, López-Gatell desconoció la evidencia científica sobre la utilidad del cubrebocas para evitar el contagio, y hoy, en la mañanera, el Presidente también desestimó su uso justificando que ‘no me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo, le pregunté y él ya tiene una explicación sobre eso’”, criticó.

Además, mencionó que esta no es la primera decisión de López-Gatell que pone en riesgo la vida de los mexicanos, pues recordó que éste permitió se realizara el festival masivo del Vive Latino en la Ciudad de México, y semanas después se dio a conocer la muerte por Covid-19 de uno de los policías encargados de la seguridad en el evento.

“Hoy, la Ciudad de México es la entidad que más personas infectadas y fallecidas por COVID-19 reporta diariamente, situación que no ocurre en Estados que, ante la descoordinación del Gobierno Federal, aplicaron con anticipación las medidas recomendadas por expertos, como la cancelación de eventos masivos y la recomendación a quedarse en casa”, señaló.

Así mismo, apuntó que otra decisión errada del epidemiólogo fue permitir la venta de mascarillas a China, sin prever que semanas adelante México las necesitaría ante la propagación del virus y que tendría que recomprarlas a un precio mayor, como éste mismo así expuso en entrevista al medio de comunicación The Economist.

“Hoy, en plena Fase 3, México sigue comprando mascarillas y otros insumos que requiere el personal médico para atender a las personas enfermas. Además, doctores y enfermeras no han dejado de manifestarse por la falta de material para enfrentar la pandemia”, arremetió el legislador federal.

Por último, insistió que una decisión más del subsecretario que fue en contra de las recomendaciones internacionales es la negativa a realizar “pruebas, pruebas y más pruebas” para conocer la magnitud del contagio del virus en el país, atender con tiempo a las personas infectadas y contener las cadenas de contagio.

