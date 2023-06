Monreal conmina al resto de las corcholatas a moderar gasto en espectaculares

Ricardo Monreal Ávila, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, conminó al resto de corcholatas a moderar su gasto en espectaculares, pues acusó que los primeros dos días de sus recorridos por el país ha detectado decenas de anuncios a favor de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

Posterior a la asamblea informativa que ofreció en Lerma, Estado de México, el senador con licencia dijo que la estrategia para posicionarse en la encuesta de Morena para definir al coordinador nacional de defensa de la Cuarta Transformación debe privilegiar la escucha y no la publicidad.

“Yo conmino a mis compañeros, sobre todo a los que tienen muchos espectaculares y están gastando demasiado, moderen. Es mejor asambleas así pequeñas, en donde la gente escucha y se queda hasta el final a pesar del sol y a pesar del clima de la una y media, hay gente que te viene a escuchar por su propio pie, sin darles nada, sin pedirle nada a cambio”, indicó.

Monreal Ávila indicó que Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, tiene que intervenir para frenar la colocación excesiva de espectaculares, pues sostuvo que la moderación y equidad conviene a todos los participantes del proceso.

El aspirante descartó, en una conferencia de prensa posterior a su asamblea en Lerma, que vaya acudir al INE a presentar denuncias en contra de sus compañeros de partido por los espectaculares u otra acción, pues dijo que cada aspirante se debe “auto contener”, sin embargo, precisó que a las asambleas que convocan las corcholatas acude personal del árbitro electoral para verificar que no se violen las normas electorales.

“A lo mejor Morena no sanciona pero de lo que deben estar seguros todos es que hay principios jurídicos y leyes, de esas no van a poder escapar. Quizás internamente el partido se haga, como dicen comúnmente, "de la vista gorda", pero eso no implica que la autoridad electoral vaya a dejar en la impunidad actos o algún tipo de eventos que no estén dentro de la ley”, explicó.

El senador con licencia reconoció tener un espectacular en Pachuca, Hidalgo, el cual dijo fue colocado por un simpatizante sin su consentimiento.