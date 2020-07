Especialistas ven intento de debilitar al INE

Tras las críticas y señalamientos que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador al Instituto Nacional Electoral (INE), especialistas en material electoral señalaron que el mandatario trata de debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) por varias vías, principalmente en la elección de quiénes integrarán el Consejo General que serán designados por la Cámara de Diputados en donde el partido Morena tiene la mayoría y también por medio de la designación del Presupuesto para el organismo. “Andrés Manuel siempre ha tenido una animadversión muy importante en contra del INE después de 2006 (...). No le gusta y no entiende o no le gusta porque entiende a los organismos constitucionales autónomos y menos le gustan como presidente ya que todos estos le han disminuido el poder al Ejecutivo y eso no lo soporta”, acusó María Marván ex consejera Presidenta del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

En ese sentido, explicó a El Sol de México que el presidente de la República trata de debilitar al organismo por medio de la designación de su Presupuesto, pues “a López Obrador le molesta mucho lo caro de las elecciones”. Por lo que Marván expuso que las contiendas son caras por la cantidad de funciones que tiene el Instituto, “no hay manera de cumplir con la ley si no es con un Presupuesto caro”.

Por su parte, Luis Carlos Ugalde, quien ocuparía el cargo de presidente del IFE entre 2003 y 2007, coincidió con Marván y señaló que el actual Presidente ha demeritado y atacado al Instituto desde hace 20 años acusándolo de fraude. Añadió que lo que está haciendo es generar un pleito entre bandos, entre los que están a favor y en contra de él para los comicios del próximo año. “Eso me parece muy riesgoso porque las elecciones no son un pleito, son una oportunidad para que la gente exprese su punto de vista”, reiteró.