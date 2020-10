Financial Times debe disculparse por promover modelo neoliberal en México: AMLO

Te recomendamos el podcast ⬇️

DeezerEl presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Financial Times es un periódico sin ética que debería ofrecer disculpas por promover un modelo económico neoliberal en México.

Durante la conferencia matutina el mandatario respondió a la editorial del medio británico, en donde calificó a López Obrador como el nuevo líder autoritario de Latinoamérica.

“Ellos en lugar de estar cuestionando nuestro proyecto alternativo, deberían de ofrecer disculpas al pueblo de México y al mundo entero. La crisis en México y en el mundo se produjo fundamentalmente por el modelo económico neoliberal, por apostar todo a las privatizaciones”, señaló desde Palacio Nacional.

Dijo que el medio no ha realizado una publicación reflexiva sobre el fracaso del modelo económico neoliberal en el país y solo ha criticado las decisiones de la actual administración.

“Aunque al New York Times, el Washington Post, el Financial Times y el Wall Street Journal no les guste, pues vamos a seguir adelante con nuestra política” acotó.

Ayer el diario calificó al presidente Andrés Manuel López Obrador como el nuevo líder autoritario de América Latina, en su editorial semanal.

La publicación también cuestionó la “lealtad ciega” que López Obrador exige a sus colaboradores al ingresar al gobierno de México, además de que avergüenza públicamente a quienes lo critican.

















