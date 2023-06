Gerardo Fernández Noroña: No hay piso parejo ni lo estoy pidiendo

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido particularmente elogioso con algunos de los aspirantes, como Claudia Sheinbaum, Adán Augusto LóMarcelo Ebrard y hasta con Ricardo Monreal, lo que les da un respaldo mayor a su candidatura a la presidencia del 2024, señaló el aspirante del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien advirtió que esos privilegios lo ponen a él en desventaja.

“No hay piso parejo ni lo estoy pidiendo, no estoy pidiendo que cambien las reglas, el debate sí deben incluirlo y en términos generales lo que decidan yo lo voy asumir, avanzaron en eso a la cena en donde no fui invitado y no tienes mayor condición para modificar lo que hayan determinado”, dijo en entrevista con El Sol de México el todavía diputado federal del PT.

Puede interesarte: Noroña presenta solicitud de licencia para buscar la candidatura de Morena a la presidencia

Fernández Noroña, polémico por sus posturas radicales en el Congreso, aseguró que pese a no contar con recursos, ya tiene una estrategia que dará pronto a conocer para arrancar su búsqueda por la candidatura de Morena a la presidencia de la República en 2024.

¿Te gustaría el apapacho del Presidente, que te llamara y que pudieras conversar con él para comentarle tu idea, tu proyecto y tus aspiraciones?

Eso nunca sobra, él es muy difícil en su trato. No te creas que los compañeros que les dice hermanitos, hablan mucho con él y platican, n'hombre. No lo conocen, si hablan cinco minutos con él es mucho.

Él es un hombre muy trabajador, muy tenaz, muy obsesivo, no en un sentido peyorativo, sino en el sentido de tenaz de estar entregado a la tarea y entonces no se distrae.

Cuando dice ‘yo no invito a los periodistas a que me hagan una entrevista aquí en Palacio Nacional’, lo dice en serio, para él una hora es destinarle demasiado.

Yo lo conozco bien, lo he tratado muchos años y no he sido un enchinchoso, alguna vez platicamos largo hace ya un tiempo, 2011 quizá recuerdo, es rarísimo que él, más bien es de trabajo, los hechos.

Omar Flores | El Sol de México

Yo nunca le he pedido nada, siempre que lo he buscado es para ponerle alguna solución a algún tema, alguna idea que puede ser de utilidad del movimiento.

En otros tiempos decían que me hablaba por la mañana para decirme a quién fuera yo a enchinchar, a quién fuera yo a criticar, qué protestas voy a realizar, tenemos un nivel de coincidencia en la percepción muy grande, pero nuestro nivel siempre ha sido muy escueto, muy ágil, muy puntual.

¿Esperas que el domingo sea un espacio de expresión para que los conozcan a cada uno de ustedes?

Nos conocen bien, yo no creo que la intervención que vamos a tener en el Consejo Nacional vaya a modificar las simpatías que cada quien tiene con los diferentes compañeros y compañeras ni que vaya a modificar la correlación de fuerzas existentes al interior de Morena, es más bien un mensaje de compromiso y de unidad; desde mi punto de vista, la unidad es fundamental, un mensaje a la nación, de la importancia del momento.

Más que la idea, me parecería ingenua de que vas a mover la posición de compañeros y compañeras que son políticos de mucha experiencia y que ya definieron su postura.

Va a ser una campaña intensa la mitad de junio, julio y agosto, dos meses y medio, va a ser una campaña de mucha exigencia. No quieren debates y me parece desafortunado.

En ese sentido en la Convención Nacional de Morena, ¿vas a pedir o demandar a los contrincantes que haya un debate?

Sí voy a compartir en mi intervención, a compartir la reflexión, que es parte fundamental de los procesos democráticos y una herencia de izquierda que fue nuestra exigencia y que costó mucho que se incluyera en los procesos de elección constitucionales.

Omar Flores | El Sol de México

Debemos democratizar los partidos, los sindicatos, las organizaciones campesinas, porque si no se logra un proceso de organización y de impulso desde debajo de la gente van a tirar a nuestro gobierno.

Si al compañero Presidente, que es muy fuerte lo zarandean, imagínate para adelante; debe ser muy sólida la candidatura y me parece que debemos erradicar toda discordia, toda intriga, todo golpe bajo, toda descalificación, todo denuesto, porque es una carrera entre compañeros.

¿Cómo lograr que sea un piso parejo?

No, no, ese no existe ya te comenté, no ha existido de manera natural, porque son funcionarios del Gobierno federal, pues tienen una plataforma; imagínate la Cancillería, la Secretaría de Gobernación, una plataforma muy poderosa, el propio gobierno de la capital, hasta el liderazgo en el Senado es mucho más ventajoso que mi condición de diputado federal.

De manera natural hay esa disparidad, pero además el compañero Presidente ha sido particularmente elogioso con varios de ellos y eso les da un respaldo mayor, eso sin contar con los recursos que cuentan que tienen, que son en algunos casos, yo diría que escandalosos.

Yo no tengo ningún interés, insisto, en entrar al golpeteo.

Adán Augusto (López) trae cantidades impresionantes de publicidad, eso cuesta.

En su oportunidad Claudia (Sheinbaum) tuvo una difusión muy fuerte. Yo no tengo ni un centavo, no tengo resuelto ni lo de mi quincena, de mi segunda quincena de junio, porque dejo de ser diputado y dejo ese ingreso. Mi suplente ya se quedó con mi segunda quincena.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

No, no hay piso parejo ni lo estoy pidiendo, no estoy pidiendo que cambien las reglas, el debate sí deben incluirlo y en términos generales lo que decidan yo lo voy asumir, avanzaron en eso en la cena en donde no fui invitado.

Puedes hacer una reflexión, puedes hacer un llamado, ya verán ellos si hacen caso o no, pero de cualquier manera como lo he venido reclamando, declarando en estos días, con las condiciones que pongan con las reglas que determinen yo voy a contender y aspiro a ganarles.