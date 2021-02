Goan da "total respaldo" a García Cabeza de Vaca tras solicitud de desafuero

Los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan) se posicionaron a favor del mandatario tamaulipeco, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tras darse a conocer la solicitud de desafuero que la Fiscalía General de la República (FGR) formuló contra él.

“El uso político y electoral de los aparatos de justicia es la más grave señal del rompimiento democrático y del estado de derecho”, señaló el grupo encabezado por Carlos Manuel Joaquín, gobernador de Quintana Roo.

Fue a través de sus redes sociales donde señalaron que lo ocurrido “es contrario al llamado para un acuerdo en defensa de la democracia. Así no. Nuestro total respaldo y solidaridad con el gobernador de Tamaulipas”.

El uso político y electoral de los aparatos de justicia es la más grave señal del rompimiento democrático y del estado de derecho.



Es contrario al llamado para un acuerdo en defensa de la democracia. Así no.



Nuestro total respaldo y solidaridad con el gobernador @fgcabezadevaca

Cabe mencionar que quienes forman parte de la Goan son los mandatarios de nueve entidades, entre ellas Tamaulipas, Quintana Roo, Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro y Yucatán.

Acusaciones a CDV son falsas y sin pruebas contundentes: Marko Cortés

Por su parte, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, aseguró que las acusaciones en contra del gobernador de Tamaulipas "son falsas y sin pruebas contundentes" y remarcó que la solicitud de desafuero contra dicho mandatario por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) “tiene un claro tinte político electoral”.

El dirigente del PAN manifestó que siempre estarán a favor de la ley y se respetará cualquier decisión que se ejecute por una autoridad judicial, “pero no podemos permitir un Estado de Derecho a modo y a gusto del gobierno. México no es una dictadura y no vamos a tolerar actos autoritarios, donde las instituciones se vean doblegadas por el poder del ejecutivo”.

A nombre de los integrantes de su partido, remarcó su “profundo rechazo a cualquier persecución política que se pretenda hacer contra cualquier opositor al mal gobierno y contra nuestros mandatarios locales, herramienta que por lo general utilizan los gobiernos autoritarios para debilitar a la oposición”.

La acusación contra el gobernador @fgcabezadevaca tiene un claro tinte político electoral. Es inaceptable usar una mayoría artificial en la @Mx_Diputados para desacreditar y distraer la atención de las escandalosas irregularidades detectadas por la ASF.https://t.co/DyFaDd7Aos — Marko Cortés (@MarkoCortes) February 24, 2021

Cortés Mendoza también acuso a Morena de estar “acabando con la autonomía de las instituciones, ya se vio la lamentable presión ejercida a la Auditoría Superior de la Federación, y ahora vemos que pretenden utilizar la Fiscalía para sus fines electorales” y agregó que la solicitud de desafuero contra García Cabeza de Vaca es parte de una “cacería de brujas ante el evidente avance de la oposición en México”.

No somos tapadera de nadie: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno no es tapadera de nadie, al ser cuestionado sobre la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General de la República a la Cámara de Diputados.

“Quiero dejar de manifiesto que nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también debe de saberse o recuerdo que he dicho que no somos tapadera de nadie”, refirió el mandatario en la conferencia matutina de este miércoles.

El mandatario nacional precisó que “la instrucción que tienen los servidores públicos del gobierno es que si hay una denuncia por corrupción que no se tape nada, sea quien sea y que se envíe de inmediato esa información a la Fiscalía que es la encargada de investigar y de atender estos asuntos”.

FGR pide desafuero de gobernador de Tamaulipas

La Cámara de Diputados recibió una solicitud este martes de procedencia de desafuero de parte de la Fiscalía General de la República en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Así lo informó en un mensaje de Twitter, el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador parlamentario de Morena, quien expresó que fue notificado de esta solicitud que emitió la Unidad Especializada en Investigación en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda

“Hoy fui notificado que la Cámara de Diputados recibió la solicitud de declaratoria de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

El mensaje del morenista fue acompañado por el documento de la solicitud, en la que se precisa que el pedimento obedece a la investigación en contra del mandatario tamaulipeco por haber cometido presuntamente 3 delitos: Delincuencia organizada; operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Hoy fui notificado que la @Mx_Diputados recibió la solicitud de declaratoria de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita pic.twitter.com/naMkIzDnuX — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) February 24, 2021

"Nunca he violado la ley", responde gobernador

Luego del requerimiento, el gobernador expresó en sus redes sociales que trata de una supuesta acusación en su contra por parte de Morena y que se orquesta una embestida política.

El mandatario agregó que hay un uso faccioso de la justicia donde no hay delito y que esperará la notificación para tener detalles y fijar una postura, al tiempo de afirma que nunca ha violado la ley.

En la cuenta de Twitter de los Senadores del PAN afirmaron que las acusaciones contra el Gobernador se tratan de una "clara persecución política contra un opositor".

Denunciaron que se utiliza la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados par desacreditar y distraer de las "escandalosas irregularidades" detectadas por la Auditoría Superior de la Federación.

"El régimen castiga a opositores pero brinda impunidad a los suyos", sentenciaron los senadores.

Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello. — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) February 24, 2021 Pretenden distraer de las escandalosas irregularidades detectadas por la ASF.



El régimen castiga a opositores pero brinda impunidad a los suyos. — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) February 24, 2021

FGR niega que solicitud de desafuero de CDV sea por venganza

El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que la solicitud de desafuero al gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, no es “una cuestión de venganza” o “asunto político” y garantizó transparencia en el procedimiento.

"No va a haber ninguna falta de transparencia, no podrá darse ningún caso de que es una venganza ni de alguna cosa de tipo político. Prácticamente el juicio va a ser público, ante el congreso con todas las pruebas de quienes denunciaron, lo que se hizo en la investigación”, puntualizó.

Aseguró que todos los diputados podrán tener acceso a las pruebas de la investigación para ver si es procedente el desafuero contra García Cabeza de Vaca.

En conferencia matinal, Gertz Manero reiteró que todos “pueden estar tranquilos de que pueden tener una visión clarísima de las pruebas".













