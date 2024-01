No podemos retroceder, dice Taddei sobre intento de AMLO de desaparecer autónomos

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), indicó que México no puede retroceder en autonomía, esto en respuesta a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer a todos los organismos autónomos.

Aunque el presidente no ha precisado si la reforma que enviará el 5 de febrero al Congreso de la Unión incluirá al INE en la lista de órganos autónomos a desaparecer, Guadalupe Taddei indicó que es sustancial que el Instituto organice las elecciones y por lo tanto dijo esperar que no se pretenda extinguir al árbitro electoral.

“Este país siempre va a necesitar un Instituto Nacional Electoral. A partir de la existencia del IFE en 1990, en noviembre del 90, yo creo que ya no podemos retroceder en esa materia. Que organice una institución autónoma las elecciones es algo que ya es sustancial al gobierno mexicano, no podemos dar marcha atrás, por lo tanto no esperaría ninguna desaparición del Instituto Nacional Electoral”, dijo.

Sociedad Para reforma de pensiones, AMLO propone utilizar presupuesto del INAI

Este día, el presidente López Obrador insistió en desaparecer a los organismos autónomos, que acusó fueron creados “para proteger a particulares y afectar el interés público”, entre los que mencionó al Instituto Nacional Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

“Nosotros también estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos, al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma, que desaparezcan”, dijo el presidente.