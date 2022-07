INE emite medidas cautelares contra Sheinbaum y Adán Augusto por actos anticipados de campaña

Por su participación en un mitin político de Morena en Coahuila, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió medidas cautelares contra la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, por posibles actos anticipados de campaña.

El evento en Coahuila, el cual marcó el inicio de la avanzada morenista rumbo a la elección estatal de 2023 fue “probablemente ilícito”, determinó el INE, pues se habría hecho de recursos públicos y se habrían vulnerado los principios de equidad de la contienda.

Entre los funcionarios a los que se les impusieron medidas cautelares y que deberán abstenerse de acudir a dichos eventos proselitistas también se encuentra el senador Ricardo Monreal, quien no acudió al evento de Morena celebrado dos semanas antes en el Estado de México.

La resolución de los consejeros es respecto a una queja que interpuso el PRD contra los integrantes morenistas por la realización de actos anticipados de campaña, derivados del evento celebrado el 26 de junio pasado al que no acudió el canciller Marcelo Ebrard, debido a su diagnóstico positivo de Covid-19, pero a quien también se le solicitó no ir a manifestaciones similares.

Sobre el hecho, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández dieron cuenta en sus redes sociales, por lo que desde la perspectiva del PRD “tiene un posible impacto en el proceso electoral 2022-2023 en Coahuila y en proceso electoral federal 2023-2024”.

¿Cuáles serán las medidas cautelares?

El proyecto aprobado por unanimidad en la sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias propuso dicha tutela preventiva como medida para inhibir la posible participación de los funcionarios en actos similares futuros, con los cuales se les busque posicionar rumbo a 2024.

“Se considera que el evento denunciado es probablemente ilícito y ante el riesgo y temor fundado de que pueda realizarse otro con iguales o similares características es que se justifica su dictado ya que se aprecia, aparentemente, una posible estrategia encaminada a posicionar a Morena y a las personas denunciadas que buscan una candidatura mediante dicho instituto político fuera de los plazos legales para ello en detrimento de la equidad de la contienda”, explicó.

Asamblea informativa en Torreón, Coahuila, con miras a las elecciones que se llevarán a cabo en este estado el próximo año. Foto: Cuartoscuro

Sobre ello, el consejero Ciro Murayama explicó que, a diferencia de la decisión tomada con respecto al evento realizado en el Estado de México, y en el que el INE decidió no emitir las medidas cautelares por ser un hecho aislado, en el caso de Coahuila se demuestra que ya no es algo espontáneo, por lo que pidió a los partidos no adelantar los tiempos electorales.

“(El evento) tiene las características, más que de un acto ordinario de la vida interna del partido asociado a lo que los estatutos del propio instituto político marcan, por ejemplo, para la renovación de sus dirigencias, la celebración de reuniones de sus órganos directivos, este fue un acto hacia afuera con todas las características de eventos de proselitismo electoral para tratar de convencer a la ciudadanía de adherirse electoralmente a un proyecto político”, explicó.

De esta manera, el INE también ordenó a Morena y a su dirigente, Mario Delgado, abstenerse a realizar eventos como los de Coahuila y el Estado de México hasta que den inicio formalmente los procesos electorales correspondientes.

