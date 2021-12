INE ordena a AMLO abstenerse de realizar comentarios sobre Revocación de Mandato

El Instituto Nacional Electoral solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse a emitir comentarios sobre el ejercicio de Revocación de Mandato.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), resolvió la solicitud de medidas cautelares formulada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en contra del presidente.

Bajo la figura de tutela preventiva, el PRD solicitó hacer un llamado al Ejecutivo Federal para apegarse a las limitaciones constitucionales a que está sujeto y dejar de promocionar el ejercicio en sus presentaciones públicas.

En sesión virtual, la Comisión determinó procedente la solicitud, ya que, desde una perspectiva preliminar y en apariencia del buen derecho, el Titular del Ejecutivo Federal realizó promoción indebida del proceso de Revocación de Mandato que, posiblemente se lleve a cabo el próximo año, al invitar el mandatario expresamente a la ciudadanía a participar, contraviniendo con ello la normativa constitucional y legal, y los principios de imparcialidad y neutralidad, así como al deber de cuidado para no influir de manera indebida en dicho proceso.

La Comisión destacó que no se trata de hechos aislados, pues el Presidente de la República no es la primera vez que emite expresiones relacionadas con el proceso de Revocación de Mandato, que son aparentemente ilícitas, pues el pasado 8 de noviembre de 2021 la Comisión emitió un llamado al Ejecutivo Federal y a servidores públicos en general para que ajustaran su contenido a fin de no infringir la norma electoral, derivado de las expresiones realizadas en las conferencias de prensa matutinas del 3 y 5 de noviembre pasados, en las que el Presidente de la República aprovechó espacios de comunicación pública y oficial para pronunciarse en torno a la Revocación de Mandato y promover su participación ciudadana.