Invitan a conmemorar la consumación de la independencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó este lunes a conmemorar el 200 Aniversario de la Consumación de la Independencia de nuestro país, a lo cual, dijo que será “un día de conmemoraciones y celebraciones sobre la grandeza de México”, para el que se tiene un programa en el que está invitado todo el pueblo.

El presidente subrayó al final de la conferencia que estas actividades tienen por objeto reconocer el heroísmo del pueblo de México y al mismo tiempo su grandeza cultural.

Al hacer esta invitación durante su conferencia matutina, desde Palacio Nacional, también intervino la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, quien expresó que se está trabajando para combatir el tráfico de bienes culturales de México y se está protegiendo el patrimonio del país.

Añadió que, para ello, se está trabajando para repatriar los bienes que se encuentran fuera de nuestras fronteras, por lo que subrayó que, de diciembre de 2018 a la fecha, se han repatriado 5 mil 746 mil bienes, de los cuales 5 mil 149 son bienes arqueológicos y 597 históricos.

Agregó que el 15 de septiembre, Italia logró detener la subasta de 17 piezas arqueológicas mexicanas de las culturas maya, tolteca, teotihuacana, azteca y mixteca. En la que 8 piezas ya se habían subastado, pero todas ya se habían asegurado y están en proceso de repatriación en nuestro país. Ante lo que mencionó que el Gobierno está muy agradecido con la unidad de Carabinieri de Italia y el general de esta corporación, Roberto Riccardi por esta acción, pues indicó que, con esto, se han repatriado ya 633 piezas.

Informó que el pasado viernes 24 de septiembre llegaron 22 piezas recuperadas a México y están en proceso las otras 17 de las que ya había informado.

Frausto comunicó que México está trabajando para que más piezas retornen al país y no se repitan casos como el ocurrido en Alemania, donde se realizó una subasta en la que se pretendían vender 74 piezas de origen prehispánico.

“México está librando una batalla para que se entienda que su patrimonio no es un artículo de lujo, no se puede adquirir en una subasta. El patrimonio cultural no tiene precio, hacemos un llamado a autoridades y a coleccionistas para suspender estas acciones que no solo atentan contra la cultura y la identidad de pueblos y naciones. El patrimonio no se vende, se ama y se defiende”, subrayó.

La exposición "La Grandeza de México" contará con piezas que nunca han sido exhibidas. / Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

En cuanto a la explosión la grandeza de México, dijo que con ese espíritu se realizó la muestra que cuenta con más de 1500 piezas, dentro de las que más de 900 son vistas por primera vez en México, ya que provienen del extranjero en traslados temporales o de bodegas de resguardos y decomisos.

Frausto expuso que esta exposición se trata de dos muestras, una en el “Salón Iberoamericano” del edificio de la Secretaría de Educación Pública, en el Centro Histórico y, la otra, en el Museo de Antropología e Historia en Chapultepec.

Entre los objetos que se podrán apreciar, subrayó que están las réplicas de códices donados por el Vaticano, “La Gobernanta Huasteca” encontrada en Veracruz, estelas mayas, urnas de Chiapas, entre otras.

El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Diego Prieto Hernández informó que, por orden de Presidencia, se editaron 130 mil ejemplares del libro “México, Grandeza y Diversidad”, el cual incorpora 30 ensayos del INAH, UNAM, UAM y Universidad Autónoma de Querétaro, para distribuirlo a todos los profesores de secundaria.

En su oportunidad, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier presentó 3 monedas conmemorativas de 10 y 20 pesos del bicentenario de la Independencia, de los 700 años de la fundación México-Tenochtitlan y de los 500 años de memoria histórica de Tenochtitlan.

La secretaria Tatiana Clouthier presentó monedas conmemorativas. / Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

“Además de un medio de pago, son excelentes vehículos para evocar nuestras tradiciones y cultura, así como para conmemorar eventos trascendentes de nuestra historia”, dijo la titular de Economía.

En tanto, el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional mencionó que, con motivo de las festividades de la consumación de la Independencia de México, el Ejército realizarán, de las 8 a 10 de la noche, una representación histórica de México en el Zócalo de la Ciudad de México.

Durante la conferencia de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del canciller Marcelo Ebrard, condecoró con la Orden Mexicana del Águila Azteca al general de brigada Roberto Ricciardi por su apoyo en la salvaguarda y recuperación de las piezas prehispánicas de México.

Por su apoyo para recuperar patrimonio prehispánico de México, el general Roberto Ricciardi recibió la Orden del Águila Azteca. / Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

El presidente, durante este día acudirá a las inauguraciones de estas exposiciones. A las 10:00 horas asiste al Edificio de la Secretaría de Educación Pública, en la calle de República de Argentina y a las 10:30 asiste al Museo de Antropología.

Finalmente a las 20:00 horas, presidirá la exhibición 200 Años de la Consumación de la Independencia en la Plaza de la Constitución.