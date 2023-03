Juez paraliza por dos semanas designación de comisionados del INAI

Un juez federal paralizó por las próximas dos semanas la elección que debe hacer el Senado de la República de la comisionada faltante en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Esto luego de otorgar una suspensión provisional solicitada por Yadira Alarcón Márquez, quien promovió un amparo en contra de la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de vetar el nombramiento que hizo la Cámara Alta de ella −y de Rafael Luna Alvizo− para que integrara el Pleno del INAI.

“La medida cautelar que se concede no suspende cualquier otro acto diverso al señalado en la demanda y no implica que la quejosa pueda asumir el cargo y percibir la contraprestación correspondiente, toda vez que, conforme a las normas que establecen el procedimiento, el cargo se asume únicamente cuando transcurran diez días hábiles posteriores al nombramiento y el Presidente no presente objeción”, se señala en el acuerdo público del juzgador.

El fallo no impide que el Senado haga el nombramiento sustituto de Rafael Luna Alvizo, pues la suspensión sólo se otorgó a Yadira Alarcón Márquez.

Sin embargo, con este recurso a su favor, los legisladores sí se ven imposibilitados para nombrar una suplente en el caso de ella en tanto el juez Martín Adolfo Santos Pérez, titular del juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, resuelva si otorga o no la suspensión definitiva.

Para determinar si el recurso presentado por Alarcón López procede en esta etapa, el juez fijó como fecha para la siguiente audiencia el próximo 13 de abril, por lo que no será sino hasta entonces, y en caso de que revoque su decisión inicial, que el Senado pueda avanzar en la integración de su lugar.

De esta manera, con la salida del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas y sin que se haga el otro nombramiento faltante, es el INAI quedará inoperante y no podrá celebrar sus sesiones ordinarias, resolver los recursos presentados por la ciudadanía ni atender las demandas de incumplimiento de funciones de las dependencias gubernamentales, entre otras cosas.

El recurso, por otro lado, podría llegar a los tribunales ya que la decisión del juez Santos Pérez se confronta directamente con el emplazamiento que hizo la semana pasada la jueza Celina Angélica Quintero Rico, titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que el Senado cumpliera con la responsabilidad de hacer los nombramientos.