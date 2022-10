Layda Sansores es la “reina del cash”, acusa Alejandro Rojas Díaz Durán

El senador suplente y excandidato a la presidencia de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, acusó esta noche a la gobernadora de Campeche, Layda Sandores, de ser la “reina del cash” porque, según dijo, es dueña de al menos 83 inmuebles que en su mayoría habrían sido pagados de contado.

Durante su programa “Miércoles del León”, en respuesta al “Martes del Jaguar” de la mandataria estatal, Rojas Díaz Durán cargó contra Layda Sansores luego de que ayer difundiera supuestas conversaciones donde el senador morenista Ricardo Monreal apoyó a al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, durante una investigación en su contra.

En una transmisión a través de Facebook aseguró que la gobernadora de Campeche no tiene calidad moral para acusar una supuesta traición de Ricardo Monreal hacia Morena, toda vez que ella surgió como política gracias a Carlos Salinas de Gortari y, en su momento, apoyó a Vicente Fox.

“Usted estaba del lado de los que nosotros les decimos ‘los dinosaurios’ del PRI, la vieja clase política de la cual usted es beneficiaria, porque usted representa el cacicazgo político del viejo priismo, del viejo régimen hoy mismo en Campeche”, acusó.

Dichas relaciones, apuntó Rojas Díaz Durán, le permitieron a la hoy gobernadora hacerse de al menos 83 inmuebles, gasolineras y terrenos que hoy están a nombre de la propia gobernadora y de nueve familiares más.

Bajo sus propias estimaciones, el senador suplente aseguró que alrededor del 80 por ciento de las propiedades adquiridas por Layda Sansores fueron solventadas de contado.

“Eso es lo que usted es realmente, representa a la vieja clase política, porque así se formó y, además, así se enriqueció, porque usted es la reina del cash”, sostuvo.

Contrario a lo manifestado por la gobernadora, Díaz Durán acusó que la filtración de los audios de Alejandro Moreno en el “Martes del Jaguar” no fue para hacer justicia contra la corrupción del dirigente priista, sino para “arrodillarlo” a cambio de votos en el Congreso de la Unión, estrategia que, dijo, pretende replicar al interior de Morena en beneficio de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien sería su “corcholata” predilecta rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

Con ello, explicó, buscaría que miembros de Morena como Ricardo Monreal, que se han manifestado en contra de algunas posiciones de la dirigencia nacional del partido y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, abandonen las filas morenistas.

“¿Por qué está atacando a Ricardo Monreal? Yo no soy defensor de Ricardo Monreal, él se defiende solo, es doctor en derecho, pero hay un objetivo ulterior, el objetivo es tratarlo de descarrilar en su aspiración presidencial e incluso su objetivo es que se vaya de Morena para que no nos estorbe ¿por qué? porque tiene independencia de criterio, porque no tenemos lealtad ciega y sumisa”, aseguró.

Asimismo, consideró que otra de las razones para que Layda Sansores ataque a Ricardo Monreal es que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado propone que para elegir el candidato presidencial de Morena se celebren elecciones internas y no una encuesta, como las acostumbradas por el partido porque, dice, son manipuladas.

Tras esta polémica en el seno de Morena, el presidente López Obrador se mantuvo al margen y evitó tomar un lado entre los implicados, sin embargo, pidió que hubiera unidad en el partido que fundó. Mientras Rojas Díaz Durán hizo un llamado a “elevar el debate” e invitó a la ciudadanía a seguirle enviando información sobre la gobernadora.