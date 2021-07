Dan luz verde a prórroga sobre reforma a outsourcing

En fast track, la noche del viernes el Senado aprobó en lo general y lo particular, con 89 votos a favor y 23 en contra, la ampliación por 30 días de la entrada en vigor de las reformas en materia de outsourcing.

La Cámara alta reanudó la sesión del periodo extraordinario de sesiones, luego de haber declarado un receso, a la espera de que los legisladores en San Lázaro aprobaran la prórroga sobre la subcontratación laboral.

Tras reanudar la sesión extraordinaria, la panista Kenia López solicitó al Pleno ampliar el plazo hasta enero de 2022 con la finalidad de fortalecer la legislación para la protección de los derechos de los trabajadores y adecuar el marco jurídico conforme a las necesidades actuales del sector.

"No dejemos ir esta gran oportunidad de ayudar a que 3 millones de mexicanos puedan continuar trabajando, hemos propuesto que entre en vigor la reforma en enero de 2022, ojalá haya sensatez”, dijo desde la tribuna.

Sin embargo, bastaron 90 minutos para que todas las reservas fueran rechazadas por la mayoría de los senadores.

Por parte de Movimiento Ciudadano, la senadora Patricia Mercado planteó que la prórroga se extendiera hasta octubre, por lo que hizo un llamado a la mayoría legislativa a considerarlo.

“Les proponemos no cerrar los ojos ante el reclamo del sector empresarial, no se trata de empresarios buenos y malos, las organizaciones empresariales con sus representantes son los que están proponiendo una prórroga hasta el 1 de enero. Los empresarios nos están diciendo de buena fe que no están listos, pues la verdad los cambios son complejos y profundos”, detalló.

Por la tarde, el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular el dictamen, en un periodo extraordinario de sesiones citado para discutir exclusivamente ese tema.

El Congreso aprobó ampliar un mes el plazo para que las empresas concluyan con su regularización en materia de subcontratación.



Fecha límite 👉1 sept.



Este mismo día, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público avalaron la propuesta para ampliar un mes la entrada en vigor de la reforma al outsourcing; sin embargo, el PAN proponía aplazar el cumplimiento a más tardar el 1 de enero de 2022.

Ricardo Monreal explicó que la colegisladora es la Cámara de origen respecto a la modificación a la reforma de subcontratación, por lo que el Senado deberá esperar la minuta para continuar con su proceso legislativo que se deberá desahogar antes de que se cumpla el plazo, el 1 de agosto.

El decreto actual ponía como plazo este domingo para la entrada en vigor de las disposiciones fiscales del nuevo régimen de subcontratación y casi cuatro semanas después vence el plazo para que las empresas que quieran participar en la tercerización de servicios especializados se inscriban en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) que administra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Con ello, en esa fecha el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría rechazar las facturas emitidas por concepto de subcontratación, perdiendo efectos de deducibilidad para las empresas contratantes.

Sin embargo, Monreal declaró que hay pláticas con los grupos parlamentarios y el gobierno, a fin de ampliar más de 30 días el plazo de la entrada en vigor del régimen transitorio de la reforma en materia de subcontratación en el Senado de la República.