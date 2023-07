Me quieren silenciar: dice AMLO ante decisión del INE para que no hable de Xóchitl Gálvez

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia matutina de este viernes desde Baja California que la orden dada por el Instituto Nacional Electoral (INE) es para silenciarlo.

“Me quieren silenciar, no quieren que yo hable. ¿Y dónde queda la libertad, y la libertad de expresión y a la derecho de la réplica y el derecho a disentir? ¿Qué no son principios básicos de la democracia?, expresó el presidente.

El presidente agregó este viernes que va a ver “en qué términos viene esa resolución y vamos a tomar una decisión”, pero antes, sostuvo que quiere que el empresario Claudio X. González y la organización Mexicanos Contrata la Corrupción y la Impunidad (MCCI) den a conocer por qué la senadora obtuvo contratos del gobierno federal cuando fue funcionaria pública en el gobierno del presidente Vicente Fox y, amagó en que si no lo hacen, él va a dar a conocer la información con la que cuenta sobre este presunto conflicto de interés que habría cometido Gálvez.

“Antes de qué me vayan a cepillar, para pedirle a Claudio X. González que se apure con la investigación sobre los contratos de Xóchitl, de su protegida, que siendo funcionaria, sus empresas recibieron contratos para obras. Me llegó una información de que en nueve años tuvo contratos por cerca de mil millones de pesos. Nada más que lo aclaren. Además, el que nada debe nada teme y la vida pública tiene que ser cada vez más pública, y ya basta de simular", recalcó.

"Porque este señor Claudio X. González supuestamente está interesado en la transparencia, pero hace en investigaciones solo en contra de nosotros, incluso reciben dinero del gobierno de Estados Unidos para hacer sus investigaciones, que todas han resultado fallidas, porque en mi caso no soy ratero, no soy ladrón. Me pueden decir peje pero no soy lagarto. Entonces como no encuentran nada: inventan, calumnian. Tienen a su servicio a todos los medios de manipulación, con honrosas excepciones”, reprochó.

Sobre la resolución del INE, el presidente Andrés Manuel López Obrador abundó que como todavía no le han notificado a la presidencia de la República, entonces tiene tiempo todavía para hablar de la senadora hidalguense.

Durante la sesión extraordinaria del INE de este jueves, la Comisión de Quejas aprobó el proyecto propuesto por la Unidad Técnica de lo Contencioso y, determinó que los comentarios de López Obrador incurren en vulnerar los principios de neutralidad y equidad.

López Obrador tiene acumuladas ocho conferencias mañaneras en las que hace mención de la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez, y en las que la señala de ser la candidata de la “oligarquía”.

También asegura que hubo un “dedazo”, para designarla candidata y que de ganar la elección presidencial del próximo año sería una “pelele” de potentados, porque estaría sometida a sus intereses.