Morena consigue que directora de Signalab abandone debate presidencial

Morena consiguió que Rossana Reguillo, directora de Signalab –laboratorio de innovación tecnológica del ITESO–, no participe en el filtrado de preguntas ciudadanas para el primer debate presidencial que tendrá lugar el 7 de abril en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión Temporal de Debates, informó –durante la sesión de Consejo General en la que se discutía un proyecto para que el INE asumiera el filtrado de preguntas– que Rossana Reguillo decidió abandonar el proyecto, luego de que Morena la acusó de ser “anti-4T” por sus comentarios en redes sociales en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La doctora Reguillo tomó la iniciativa de dar un paso a un costado con tal de despejar el horizonte de este proceso y que habiendo consultado con el personal de del departamento de Signalab y con el rector del ITESO se pueden hacer cargo de este proceso con el rigor comprometido”, dijo Humphrey.

El 10 de febrero, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, demandó que Signalab no se hiciera cargo del filtrado de preguntas, pues advirtió que ponía en riesgo la imparcialidad del primer debate, incluso el partido impugnó la designación de Signalab para la tarea a través de un juicio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Queremos que haya debate y que haya libertad de la gente en preguntar, pero que no haya un sesgo inducido por este centro. Entonces, no aceptamos la participación del ITESO, ni de este centro, tiene que haber un cambio de institución que realice esta tarea, esa va a ser la posición de nuestro movimiento”, dijo el líder morenista.

Los consejeros rechazaron quitar a Signalab la tarea de filtrar las preguntas y que el INE asuma la responsabilidad, pues dijeron que la autoridad electoral no cuenta con las capacidades tecnológicas para seleccionar los cuestionamientos.

El consejero Jaime Rivera indicó que Morena no debería “sobreprotegerse de un riesgo que no existe” y afirmó que el INE no tiene la capacidad para filtrar las preguntas que enviarán los ciudadanos ni para seleccionar de manera neutral las 108 preguntas para el debate.

El INE no tiene esta especialidad para el procesamiento de datos de esta forma ni tampoco el INE debe involucrarse en eso porque podría afectar la neutralidad que debemos tener justamente tener en esta materia y porque debemos cuidar la confidencialidad del procesamiento de esta información en sus distintas etapas”, dijo el consejero Jaime Rivera.

Aún está pendiente que el TEPJF resuelva la impugnación que presentó Morena, la cual será analizada en los próximos días.