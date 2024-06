Morena se convirtió en el PRI de los 80: Xóchitl Gálvez

La ex candidata a la Presidencia, Xóchitl Gálvez Ruiz, reconoció que parte de su derrota en las pasadas elecciones se debió al debilitamiento de los partidos que formaron la coalición, quienes dejaron de estar cerca de la gente, donde Morena hizo un trabajo impresionante con los Servidores de la Nación, aunque con recursos públicos.

En entrevista vía telefónica con El Sol de México, la actual legisladora por el Partido Acción Nacional, quien recientemente volvió al Senado para ocupar su curul, mencionó que presentará algunas propuestas legislativas alternas al llamado Plan C y otras reformas.

¿Qué balance hace de su experiencia con la coalición, cuando hay un PRD que ya desapareció, con un PRI muy criticado por la permanencia de Alejandro Moreno y un PAN que, al parecer, es intolerante?

Yo me puse a chambear, hice una campaña alegre, una campaña divertida, una campaña cercana y, la verdad de las cosas, yo estoy contenta. Los partidos tendrán que hacer una revisión interna, les toca a ellos ver cómo tienen que replantear su relación con los ciudadanos, cómo abrirse a la sociedad.

En mi caso, los partidos decidieron abrir esta candidatura a una ciudadana que no militaba en ninguno de esos partidos políticos (PAN, PRI, PRD). Obviamente había ya un debilitamiento de las estructuras, siento que los partidos dejaron de estar en la calle.

Morena hizo un trabajo impresionante a través de los Servidores de la Nación, lo que está mal es que lo hizo con dinero público, y eso es lo que no se vale, tener el dinero público al servicio de un partido, pues no es lo mejor en una democracia.

Foto: Laura Lovera / El Sol de México

¿Qué sigue para Xóchitl, qué espera la gente a partir de su derrota? Ya no será legisladora para el siguiente periodo.

Ver a una ingeniera que se va a poner a trabajar en su empresa, a producir, a desarrollar empleos y tres días a la semana recorreré el país. Escucharé a lo que en la campaña fueron los xochilovers, que son más de dos millones de personas. Vamos a trabajar en articularnos para defender causas. La primera es la defensa del Poder Judicial.

¿Xóchitl Gálvez esperaba este resultado, qué pasó? pareciera que los propios empresarios que la apoyaban y la clase media que salía a las calles con usted, de acuerdo con los números, votaron a favor de Morena.

No. Hay 16 y medio millones de personas que votaron por mí, son un montón de personas, también llenaron las plazas, el Zócalo, son los que vimos en las calles, pero obviamente cuando a ti te amenazan que si no haces esto te vamos a hacer esto.

Hoy el Tribunal Electoral acaba de sentenciar que el Presidente sí intervino a favor de la elección de su partido, yo tuve que luchar contra el presidente de la República, con la candidata, con los gobernadores, es una contienda totalmente dispareja. Yo ya le di la vuelta a la página y a seguir adelante.

Xóchitl Gálvez Ruiz, excandidata a la presidencia de la República. Foto: César Gómez Reyna / Cuartoscuro.com

¿Ha visualizado el poder que tiene ahora Morena, que podría ser por varios sexenios?

Morena se convirtió en lo que fue el PRI en los 80, por eso se llevó a un montón de corruptos del PRI, empezando por Eruviel Ávila, que hizo un robadero en el Estado de México, al menos era lo que decía la ahora gobernadora (Delfina Gómez) cuando estuvieron en elección la primera vez, el saqueo que hacían en el Estado de México, ahora lo tienen ahí.

Alejandro Murat, Omar Fayad, todos estos personajes corruptos están en Morena. Si ellos siguen apostándole a la corrupción, a la impunidad, a entregarle al país a la delincuencia organizada. Ve el nivel de crecimiento de los homicidios en el Estado de México, pues se les va a acabar la fiesta.

¿Cree que ahora sí Claudia Sheinbaum le abra las puertas de Palacio Nacional, no como lo hizo López Obrador?

No se las he tocado, y no tiene porque abrírmelas, realmente quien violentó mi derecho de réplica fue el presidente López Obrador. Yo le deseo todo el éxito a Claudia Sheinbaum y por el momento no tengo intención de ir a tocar las puertas de Palacio Nacional.

Excandidata presidencial Xóchitl Gálvez en el Senado de la República. Foto: Graciela López Herrera / Cuartoscuro.com

¿En caso de alguna necesidad, la buscaría?

Te digo, mi pensamiento de la reforma judicial, ya lo va a conocer en mi calidad de senadora los próximos dos meses.

Con el Legislativo controlado por Morena, ¿procederá la controversia que interpuso contra López Obrador?

Eso es lo que vamos a ver, si Claudia va a ser capaz de investigar la corrupción de los hijos del Presidente, si ella va a tener la decisión de investigar casos como el de Segalmex. Yo le doy el beneficio de la duda por este momento, pero bueno, ojalá realmente cumpla lo que dijo en campaña de que no iba a tolerar la corrupción. El actual Presidente no sólo toleró la corrupción, la encubrió.

Sobre los seis integrantes del nuevo gabinete, ¿qué opina de ellos? ¿cree que son buenos para el próximo gobierno?

Algunos vienen del PRI. ¿Del PRI-AN? (Xóchitl suelta una risa). Que quede claro, que la gente tiene trayectorias propias en el sentido de qué ojalá puedan desarrollar trabajo.

Alicia Bárcena me parece una mujer talentosa en medio ambiente, pero vamos a ver si investiga el tema del Tren Maya, todo lo que no se hizo, si tiene la capacidad para varias obras que violentan el medio ambiente, debe meter en orden a Pemex con las emisiones de metano, cumplir con los acuerdos internacionales. Estaré expectante de algún cambio en las políticas energéticas del gobierno actual.

¿Volveremos a ver a Xóchitl Gálvez en la política, dentro de una contienda electoral?

No sé si en una contienda electoral, lo que sí es cierto es que seguiré vigente desde el lado ciudadano, como un contrapeso y en defensa de la vida y la libertad.