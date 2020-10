No hay injusticias con desaparición de fideicomisos: AMLO

El relación con la desaparición de fideicomisos no hay ninguna injusticia pues lo que se busca es acabar con "fondos fraudulentos" que dañaban al patrimonio, así lo afirmó este miércoles el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Adelantó que serán ocho responsables de hacer la evaluación y diagnóstico sobre esto, "para ver quién es quién en los fideicomisos y cómo se va a atender a los que están recibiendo los beneficios".

Además, destacó que que se van a encontrar aviadores.

"Rodofo González, director de RTC, va a ayudar con todo lo que tiene que ver con Gobierno, Relaciones Exteriores y Seguridad; Javier May, revisará lo que tiene que ver con lo social; Carlos Torres, con lo económico; Antonio Álvarez Lima, con educación, cultura y deporte".

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional el mandatario señaló que los deportistas, científicos o cineastas que estaban recibiendo apoyos a través de los fideicomisos lo seguirán obteniendo si es que realmente lo justifican y lo merecen.

"No hay ninguna injusticia, me llama la atención de que estén defendiendo con tanta pasión el que se mantengan los fideicomisos que se manejaban sin transparencia, de manera discrecional, no se sabe cómo se ejercía el presupuesto y dónde se sabe, hay antecedentes de corrupción", puntualizó.

Incluso, López Obrador expuso que el Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) era una especie de caja chica de funcionarios pues había gente que hacía "jugosos negocios" con este tema.

Además el titular del Poder Ejecutivo Federal explicó que en caso de presentarse algún desastre natural en territorio mexicano, existe el presupuesto suficiente para su atención.

▶️ Espera AMLO renuncia de funcionarios por elecciones

"Eso no tiene nada que ver con el hecho de que nosotros tenemos que apoyar a damnificados, ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues para eso está la Secretaría de Hacienda, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Maarina y la Defensa, no quiere decir que se va a dejar de atender a la gente lo que no queremos es la corrupción", indicó.

Tras los pleitos presentados en la Cámara de Diputados durante el debate por la desaparición de los fideicomisos, el presidente López Obrador hizo un llamado a la serenidad y a que los legisladores en verdad sean representantes del pueblo.





















Te recomendamos el podcast⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

Deezer